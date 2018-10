La MRC de l'Île-d'Orléans a adopté un plan d'urgence en 2016. Il s’applique dès que le pont est fermé pendant plus de 4 h.

« C’est sûr qu’on ne peut pas prévoir l’ensemble des sinistres qui peuvent surgir, mais on a déjà une bonne base », souligne Chantal Cormier, directrice générale de la MRC et coordonnatrice régionale du plan de mesures de sécurités civiles.

Lundi, les autorités étaient prêtes à appliquer les mesures d'urgence.

« On était en conférence téléphonique avec les gens de Transports Québec, de la Sécurité publique, de la Ville de Québec, de la Sûreté du Québec et de l'ensemble des coordonnateurs de l'île », ajoute-t-elle.

Un traversier

Le plan prévoit entre autres l'utilisation de navires de la Société des traversiers du Québec, qui pourraient transporter les insulaires du quai de Saint-Laurent vers la capitale, où un débarcadère a été installé. Il faudra prévoir 1 h 15 pour se déplacer entre les deux rives.

Comme les traversiers peuvent seulement transporter 580 piétons à la fois, la priorité serait donnée dans l'ordre aux travailleurs des services essentiels, aux étudiants des cycles supérieurs et aux résidents.

Des traversées en soirée et la nuit seraient réservées pour le transport de produits agricoles et de biens et services.

Lundi, la Société des traversiers avait prévue notamment de faire appel au traversier de l'Isle-aux-Grues.

« On avait des discussions avec des partenaires privés, AML pour pas le nommer. On était en discussions avec eux. Ils ont offert leurs disponibilités, leurs actifs pour pouvoir venir en aide », affirme le PDG par intérim de la société, François Bertrand.

Si la fermeture survient durant l’été, il faudra aussi trouver de l’hébergement et de la nourriture pour les touristes.

« On a déjà identifié quatre centres de services aux sinistrés qui sont bien identifiés dans chacune des municipalités concernées », indique Chantal Cormier.

Soins de santé

Une ambulance serait aussi installée en permanence à Saint-Pierre et le Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant serait utilisé comme hôpital de premiers soins.

Le médecin en service au CHSLD prendra la décision si les patients doivent se rendre dans un hôpital par hélicoptère. Un héliport est déjà aménagé.

Avec les informations de Jean-François Nadeau