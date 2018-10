Plus de 26 clauses devaient être négociées localement avec les nouveaux syndicats formés a la suite de la fusion des établissements. Le syndicat affilié à la CSN, qui représente 2300 employés, estime avoir fait des gains entre autres en matière de déplacements entre centres de services, qui seront limités à 40 kilomètres.

Des clauses de certaines conventions ont été conservées pour favoriser une plus grande flexibilité dans les horaires. Le syndicat recommandera l'acceptation des offres.

Ça fait référence à l'horaire de travail 4-32, un horaire de travail comprimé qui permet de faire 100 % des heures de travail prévues au poste, mais en moins de jours sur des période qui peuvent varier de une à deux semaines. Il y a différentes formules qui sont possibls en fonction des besoins des services et des travailleurs , mentionne la présidente du syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l'Estrie CHUS, Vicky Ouellet.

La consultation des membres sur les termes de cette entente aura lieu au cours des prochaines semaines. Rappelons qu'une entente de principe a été conclue il y a près de deux semaines entre le CIUSSSE-CHUS et la section estrienne de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Le CIUSSSE-CHUS doit maintenant parapher des ententes avec deux autres syndicats, soit l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de l’Estrie (APTS) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Les différentes parties avaient jusqu'au 30 septembre pour s'entendre, sans quoi un recours à la médiation ou à l'arbitrage serait imposé. Tant l'employeur que les syndicats soutiennent cependant vouloir en venir à une entente négociée.