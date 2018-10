Les introductions par effraction et les vols se seraient produits vers 4 h 15 du matin le 11 septembre et vers 2 h 40, six jours plus tard, dans le dépanneur d’une station-service.

La SQ croit qu’il pourrait s’agir de la même personne et demande l’aide du public pour l’identifier.

Dans les deux cas, l’individu aurait quitté la station-service à pied.