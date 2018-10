Le vote par anticipation peut se faire à ces endroits :

Hôtel de ville, 453 de la 12e Avenue Ouest

Dans la majorité des centres communautaires

Une liste exhaustive de tous les lieux est disponible sur le site de la ville en cliquant ici.

Les résidents de Vancouver doivent se prémunir d’une pièce d’identité s’ils sont inscrits. Sinon, il faut apporter deux pièces d’identité pour s’inscrire en personne au moment de voter.

Le passeport canadien compte comme pièce d'identité au moment de voter lors des élections municipales, tout comme le permis de conduire de la Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Qui peut voter?

Les citoyens canadiens

Âgés de 18 ans et plus

Résident de la Colombie-Britannique depuis au moins six mois

Ceux qui habitent depuis au moins 30 jours à Vancouver ou qui possèdent un logement

Pour qui voter?

Un maire et 10 conseillers municipaux pour le conseil de ville de Vancouver

Sept commissaires pour la Commission des parcs de Vancouver

Neuf conseillers scolaires pour le Conseil scolaire de Vancouver

Pour retrouver une liste complète des candidats et des candidates, consultez la page de la Ville.

Cette année, le bulletin de vote place les candidates et les candidats en ordre aléatoire et non plus en ordre alphabétique.

Pour les élections pour les candidats au Conseil scolaire francophone (CSF), les électeurs potentiels devaient en devenir membres avant le 22 juin pour recevoir un bulletin de vote.