Un texte de Michel Nogue

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a eu des discussions avec des établissements ailleurs au Canada, qui souhaitent offrir le même type de cours. Un conseiller sectoriel au CCNB, Pierre Clavet, explique qu'aucune entente n'a encore été conclue.

M. Clavet voit un potentiel intéressant pour la vente de cours en ligne un peu partout dans la francophonie internationale. Une bonne partie de la formation offerte en salle de classe est théorique et pourrait donc être proposée à distance.