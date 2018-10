Un texte de Fanny Bédard

La recherche, dont l’auteure principale est à la School of population and public health de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), avance que les femmes qui ont recours aux services d’une sage-femme durant leur grossesse ont moins de chance d’accoucher avant terme, d’avoir un bébé de petit poids ou d’avoir un nouveau-né de petite-taille pour l’âge gestationnel, est-il écrit dans un communiqué mercredi.

« Nos résultats montrent que les femmes qui sont plus vulnérables bénéficient des soins d’une sage-femme, probablement parce qu’elles passent plus de temps avec elles, pour les conseiller, les éduquer sur les façons de mieux s’occuper d’elles-mêmes », soutient Daphne McRae, chercheuse post-doctorale à la UBC School of population and public health.

La Colombie-Britannique comme terrain d'étude

Au moment d’effectuer cette recherche, Mme McRae complétait son doctorat à l’Université de la Saskatchewan, mais elle précise que plusieurs raisons l'ont motivée à choisir la Colombie-Britannique comme lieu d’étude. Elle explique que beaucoup de femmes dans la province ont recours à une sage-femme, que des services de sages-femmes diplômées y sont offerts depuis 1998 et parce que de nombreuses données sont disponibles en C.-B. Daphne McRae est toutefois d’avis que ses conclusions sont généralisables pour d’autres lieux où les services de sages-femmes sont financés par le système de santé publique.

Méthodologie : Les chercheurs ont utilisé des bases de données ayant suivi 57 872 femmes en Colombie-Britannique enceintes d’un seul enfant, qui présentaient des grossesses ayant un risque faible à modéré et qui avaient été bénéficiaires d'assurance médicale supplémentaire de la province, entre 2005 et 2012. Pour recevoir cette aide financière, les femmes doivent avoir un revenu d'entre 20 000 $ et 30 000 $.

Conclusions de la recherche

L’étude avance que les femmes à faible revenu ayant eu recours à une sage-femme durant la grossesse avaient 29 % moins de chance de donner naissance à un nouveau-né de petite-taille pour l’âge gestationnel, comparé à celles ayant été suivies par un médecin. La différence était de 41 % lorsqu'on comparait les services d'une sage-femme et ceux d'un gynécologue-obstétricien.

Mme McRae soutient que sa recherche est une preuve supplémentaire appuyant les services des sages-femmes et le développement de politiques qui assurent que leurs services sont accessibles, plus précisément pour les femmes à faible revenu.

« Les listes d’attente pour les sages-femmes peuvent être longues, alors les femmes plus éduquées et plus soucieuses de leur santé font appel à leurs services plus tôt durant la grossesse, indique Mme McRae. Mais les femmes plus vulnérables sont peut-être moins au fait que ces services existent pour elles ».

Selon elle, il est donc important d’étendre les services des sages-femmes pour qu'un plus grand nombre de femmes puissent y avoir recours.