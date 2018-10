L’auteur français Alexandre Jardin a accepté d’assumer la présidence d’honneur.

Alexandre Jardin Photo : Radio-Canada/Kim Châteauneuf

Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski, se dit particulièrement fier de l’affiche créée par Marie-Michèle Carrier.

On aime toujours encourager quelqu’un de la région , dit-il. On trouvait que le style jeune de Marie-Michèle dégageait beaucoup de fraîcheur. On est sur le bord du fleuve et notre salon a une vocation citoyenne. Marie-Michèle a su illustrer nos particularités.

Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski, Marie-Michèle Carrier, créatrice de l’affiche, et Réjean Savard, conseiller communication et collectivités chez Hydro-Québec Photo : Radio-Canada/Xavier Lacroix

Parmi les auteurs : Maxime Catellier, poète romancier et essayiste et les bédéiste Alex A et Julie Rocheleau. Yves Gingras viendra parler des correspondances du frère Marie Victorin avec son assistante Marcelle Gauvreau qui ont fait la manchette cette année. Mme Gauvreau était originaire de la région.

La poète rimouskoise Laurence Veilleux, qui a remporté le prix Félix-Leclerc pour son recueil intitulé Amélia, sera aussi présente.

Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada

Plusieurs conférences sont aussi prévues, touchant des thèmes comme l’environnement, l’engagement, la sexualité et l’islam. Le Salon est un événement citoyen , rappelle M. Doucet. On invite les essayistes à partager leurs réflexions avec les citoyens.

Robin Doucet mentionne aussi que le Salon touchera cette année environ 6000 jeunes de Trois-Pistoles à Sainte-Anne-des-Monts. Des auteurs iront aussi dans les écoles.

Le directeur ajoute que le Salon est si populaire qu’il y a une liste d’attente d’éditeurs qui veulent devenir exposants.

Avec les informations de Xavier Lacroix