Candidat à sa propre succession, le maire sortant du canton, Paul Moffatt, s'oppose au maintien du bateau à l'île Manitoulin tandis que le candidat Paul Ham prône la restauration du navire.

Jusqu'en 1974, le navire long de 66 m était un traversier entre l'île Manitoulin et Tobermory, dans la baie Georgienne.

Il a par la suite été transformé en navire-musée.

Dans le but le rendre capable de naviguer à nouveau, le groupe de bénévoles S.S. Norisle Steamship Society s'est engagé à restaurer le Norisle, mais le canton d'Assiginack a décidé de le céder à un parc de Tobermory, qui l'emploierait comme site de plongée.

La bataille juridique de plus d'une année qui s'est ensuivie entre la S.S. Norisle Steamship Society et le canton d'Assiginack s'est récemment soldée par une entente. Les termes de l'accord stipulent notamment que le canton conservera ses droits de propriété du bateau et devra rembourser la somme de 45 000 $ qu'a déboursée la S.S. Norisle Steamship Society pour désamianter le navire.

S'il dit vouloir contribuer au développement du canton à plusieurs niveaux, M. Ham, ancien président de la S.S. Norisle Steamship Society, admet que le navire est l'un des facteurs ayant motivé sa décision de se lancer dans la course à la mairie.

Nous devons jeter un autre coup d'oeil à la situation. Ce serait une grande perte de voir le navire partir. Paul Ham, candidat à la mairie du canton d'Assiginack

Le maire sortant se désole quant à lui, des frais légaux de 250 000 $ encourus par le canton dans le processus.

Je suis content que la situation soit réglée mais cela n'aurait jamais dû arriver , déclare M. Moffatt.

Il estime que le sort du navire n'est pas un enjeu électoral principal dans le canton.

Si les procédures avancent bon train, le S.S. Norisle devrait être acheminé vers Tobermory d'ici l'automne 2019, précise le maire Moffatt.

À l'élection du 22 octobre, MM. Ham et Moffatt affronteront également les candidats Rodney Deforge, Michael Philips et Brenda Reid.

Le navire-musée M. S. Norgoma, amarré à la marina du centre-ville de Sault-Sainte-Marie, est le navire-jumeau du S.S. Norisle Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault

Amarré à Sault-Sainte-Marie, le navire-jumeau du Norisle, le S.S. Norgoma, devra également être déplacé d'ici le 15 avril, comme l'a décidé le conseil municipal en septembre.

Avec les informations de CBC