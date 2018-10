Chroniqueuse politique à l'Edmonton Journal, Paula Simons a rempli différentes fonctions dans le milieu journalistique. Elle a notamment été réalisatrice pour CBC/Radio-Canada à Edmonton et à Toronto. Elle a aussi collaboré à un livre à succès sur l’histoire de l’Alberta, Alberta : 100 years a Home. Sa carrière lui a valu de nombreux prix et deux mentions d'honneur pour l’excellence en journalisme d’intérêt public de la Fondation des prix Michener pour son rôle dans les enquêtes de l'Edmonton Journal sur le système d’aide aux enfants autochtones en Alberta.

Patti LaBoucane-Benson, qui est une Métisse, travaille depuis longtemps auprès des familles autochtones. Depuis 15 ans, elle est directrice de l’organisme BearPaw Research, Training, and Communication. Le principal objectif de cet organisme est d’aider les peuples autochtones à mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités selon la loi, afin d’éliminer les sentiments de désespoir et d’impuissance qu’ils peuvent ressentir lorsqu’ils ont affaire au système judiciaire.

Mme LaBoucane-Benson a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière, dont celui du Programme national des modèles autochtones de l’Alberta pour l'éducation, le prix Legal Aid Access to Justice et le prix commémoratif Sam Laboucan.

La troisième personne nommée est l'Ontarien Peter M. Boehm. Il a connu une longue carrière consacrée aux affaires étrangères. Il a récemment été appelé à agir à titre de sous-ministre pour le Sommet du G7 et de représentant personnel du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale et convoqués au Sénat, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d’envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités.