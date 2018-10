Un texte de Charles Lalande

Le géant de 1,95 m s'est entendu sur les termes d'un contrat d'une saison avec le Juaristi ISB, un club évoluant dans le circuit LEB Plata, soit la troisième division espagnole.

« C'est une chance incroyable de pouvoir jouer en Europe. Honnêtement, je le ferais gratuitement. Pour moi, être payé, c'est seulement un bonus! Je suis ici depuis seulement trois semaines et je vis le rêve », d'affirmer Brian Ofori.

Son séjour en Saskatchewan lui a permis de s'accomplir à tous les niveaux. Sur le plan scolaire, il est maintenant détenteur d'un baccalauréat en psychologie des arts et d'un certificat en relations publiques. Tandis que sur le plan sportif, il a affiché une progression constante d'année en année, étant notamment élu sur la troisième équipe d'étoiles de l'Ouest canadien à sa dernière saison, en 2017-2018.

L'importance du coach Burrows

Celui qui avait débuté sa carrière universitaire à l'Île-du-Prince-Édouard avant son transfert avec les Cougars attribue une grande partie de son succès à ses coéquipiers, mais d'abord et avant tout à son entraîneur-chef, Steve Burrows.

Ce dernier, en réaction au compliment fait par son ancien protégé, a d'abord répondu par un sourire. « C'est plaisant à entendre, mais il me donne trop de crédits! Le mérite revient à Brian qui a travaillé très fort tous les jours pour réaliser son rêve de graduer chez les pros », a ensuite ajouté Steve Burrows, qui est encore l'entraîneur-chef de l'équipe de basketball de l'Université de Regina.

Steve et moi avions une relation très spéciale. Pour moi, il était beaucoup plus qu'un coach. Il m'a permis de devenir un meilleur homme. Brian Ofori

L’athlète dit ne jamais en avoir parlé dans les médias, mais depuis « environ 15 ans », la dépression fait partie de sa vie. L’an dernier, il raconte avoir fait face à une rechute qui a eu des répercussions sur toutes les sphères de son quotidien.

« Aller à l'école, aller à mes entraînements, c'était devenu difficile. Je ne voulais plus me lever le matin. Steve m'a beaucoup aidé. Il m'a fait comprendre que je devais prendre soin de moi et aller chercher de l'aide auprès d'une psychologue », confie-t-il.

Le fait de lire les témoignages de Kyle Lowry et Kevin Love, deux vedettes de la NBA aux États-Unis, qui ont ouvertement parlé de leurs problèmes de santé mentale l'a également aidé à mieux accepter sa dépression et à comprendre que ce n'était guère une faiblesse, explique Brian Ofori.

Avec sa psychologue, il n'a pas réussi à déterminer la raison précise de la tristesse vécue à l'automne 2017, mais il a sa petite idée. « C’était ma dernière année scolaire et ma dernière saison universitaire. Je m'étais donc mis l'énorme pression de ne pas échouer de cours afin d'avoir mon diplôme au bon moment et de performer sur le terrain pour signer un contrat professionnel. Le stress était devenu trop gros », de mentionner le joueur de basketball.

Brian Ofori (11) lors d'un match contre les Bobcats de l'Université de Brandon au Manitoba. Photo : Arthur Ward/Arthur Images

Un cadeau pour sa mère

Brian Ofori ne le cache pas : il n'a pas grandi dans un milieu aisé. Conscient que sa mère a fait d'énormes sacrifices pour lui, il explique lui avoir jadis promis qu'au moment où il allait devenir un basketteur professionnel, il allait la remercier en lui achetant une rutilante voiture.

« Je ne fais pas beaucoup de promesses dans la vie, mais quand j'en fais une, j'y tiens. Je prévois lui offrir la bagnole cet été », affirme-t-il avec un large sourire.

Où se voit-il dans cinq ans? Impossible de répondre. Pour l’instant, il refuse de se projeter dans l’avenir, mais si son sport pouvait lui permettre de voyager à travers le Vieux Continent pendant quelques années, il avoue qu'il serait bien heureux.