Les pannes ont eu plus de répercussions que les tornades sur les gens aux prises avec des problèmes de sécurité alimentaire , a expliqué le président de Centraide Ottawa, Michael Allen, en mêlée de presse.

De nombreuses personnes ont donc perdu leurs stocks de nourriture périssable en raison des pannes qui ont touché des milliers de clients d’Hydro One et Hydro Ottawa.

Qui plus est, les banques alimentaires d’Ottawa ont aussi dû jeter des milliers de kilos de denrées, faute d’électricité pour leurs réfrigérateurs.

Chaque jour, il y a 102 organisations qui donnent de la nourriture aux plus démunis. C’est un défi parce que c’est quelque chose qui doit continuer et, de plus, nous devons aider ceux qui ont vécu la panne d’électricité la semaine passée , a souligné la vice-présidente au développement des ressources pour Centraide Ottawa, Carole Gagnon.

Le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson, a pour sa part appelé les citoyens à redoubler de générosité durant la traditionnelle collecte de l’Action de grâce des banques alimentaires d’Ottawa, les 5 et 6 octobre prochains.

Certains des organismes réunis mercredi ont aussi indiqué combien ils ont pu amasser jusqu’à présent pour les victimes des tornades. Centraide Ottawa a pu récolter 225 000 $, alors que la fondation des Sénateurs d’Ottawa a amassé 385 000 $.

La Croix-Rouge, elle, a reçu un million de dollars en dons. Ça reste peu pour l’instant , a toutefois nuancé Jean-Philippe Tizi, chef des opérations canadiennes pour la Croix-Rouge. Les dégâts sont quand même majeurs.

Avec les informations de Gilles Taillon