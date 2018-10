Samuel Auger, âgé de 15 ans, aurait quitté son lieu de résidence le 1er octobre, vers 19 h.

Selon les informations que possèdent les policiers, le jeune homme pourrait se trouver dans la région de Rouyn-Noranda ou de La Sarre.

Samuel Auger mesure 1,90 ou 6 pieds et 3 pouces et pèse 68 kg ou 150 livres. Il a les cheveux châtains et les yeux bruns.

Ses proches disent craindre pour sa santé et sa sécurité.

Au moment de sa disparition, il portait une casquette rouge à l’effigie des Blue Jays, des souliers rouges de marque Vans et transportait avec lui un sac à dos gris de marque Roots.