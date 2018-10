Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Même si la CAQ prévoit réduire le nombre d'immigrants et les confronter à plus d'exigences, le maire n'a pas démontré d'inquiétude.

« Leur objectif est le même que nous. Il faut faciliter les choses. Il faut être des accompagnateurs et faire en sorte qu'on puisse éliminer la complexité. Pour nous, c'est l'élément qui va être le plus important », a-t-il soutenu.

Gilles Lehouillier croit que le gouvernement n’aura d’autre choix de démontrer de « l’ouverture » alors que « le thème de l’immigration a été tellement important durant la campagne ».

Sans en préciser le nombre, Gilles Lehouillier a réitéré mercredi son intention d’accueillir un nombre plus important de personnes immigrantes dans sa ville.

« Nous voulons devenir de plus en plus une terre d'accueil exceptionnelle, une terre d'accueil ouverte à la diversité », a affirmé le maire en marge du lancement de la première édition de la Fête de la diversité.

La Ville de Lévis et une cinquantaine d'organismes de Lévis ont signé une déclaration commune en faveur de l’accueil des immigrants. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Ce rassemblement interculturel annuel se tiendra cette année le 21 octobre au Patro de Lévis.

« J’invite la population de Lévis et des environs à venir célébrer la diversité culturelle avec nous. Je suis convaincu qu’en s’ouvrant aux autres, c’est toute la communauté lévisienne qui s’enrichit », a ajouté le maire.

Initiée par l'organisme d'accueil Le Tremplin, cette fête découle d'une déclaration commune, signée par la Ville de Lévis et une cinquantaine d'organismes lévisiens, en faveur de l'intégration des personnes immigrantes.

« On veut créer une ambiance propice. Le reste, ne vous inquiétez pas que quand on va se réunir avec les ministères, on va leur faire part de nos préoccupations et ça va bouger », a assuré Gilles Lehouillier.