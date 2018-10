Un texte de Brigitte Dubé, en collaboration avec Adrianne Gauvin Sasseville



Les zones à risques ont été déterminées à la suite d’études menées sur l'érosion côtière à l'Université du Québec à Rimouski.

Annoncées au conseil municipal, les modifications au règlement prévoient notamment l’interdiction de reconstruire une propriété en cas de feu, lorsque celle-ci se trouve dans la zone ciblée à risques.

Le citoyen Normand Provost conteste cette modification. On ne pourrait pas reconstruire, notre terrain ne pourrait pas être vendu non plus et on ne nous offre aucune compensation pour ça , déplore-t-il. Dans des conditions comme ça, je pourrais difficilement vendre ma maison.

Normand Provost se dit par ailleurs surtaxé. Parce qu’on voit la mer et des beaux couchers de soleil, ils en profitent, mais ils ne sont pas là quand on a besoin d’aide , critique-t-il.

M. Provost a lancé une pétition en ligne afin d'obtenir une exception pour les propriétaires qui se trouvent dans la même situation que lui.

Grandes marées à Métis-sur-Mer Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Isabelle Damphousse

Lundi à la séance du conseil municipal, la salle était comble. Un représentant de la MRC est venu expliquer ce nouveau cadre que nous sommes obligés d’appliquer puisque c’est la loi , indique la mairesse de Métis-sur-Mer, Carolle-Anne Dubé.

On a tous l’obligation d’appliquer ces règlements-là, ajoute-t-elle. Il y a des citoyens qui disent que les lois, ça peut se changer, mais moi je n’ai pas ce pouvoir-là.

La mairesse mentionne que l’entrée en vigueur de la réglementation est prévue pour le 16 octobre.