C’est le jour le plus effrayant de l’année , dit Heidi Chartrand, la propriétaire des comptoirs de vente Higher Living en Nouvelle-Écosse. Jusqu’à tout récemment, elle vendait du cannabis à des fins médicinales à Dartmouth, dans la région d’Halifax.

Après une descente policière effectuée il y a deux semaines par la GRC à la succursale d'Higher Living de Greenwood, un village de la vallée d’Annapolis en Nouvelle-Écosse, Heidi Chartrand a passé une fin de semaine en prison.

Ses conditions de remise en liberté lui interdisent de poursuivre la vente au magasin de Dartmouth, où lors d’une visite à la fin septembre, des patients s’entassaient dans le local, consommant du cannabis sous diverses formes. Au mur, une affiche en carton jaune fluo sur laquelle est écrit Sauvez nos dispensaires témoigne de l’état d’urgence ressenti par ces personnes.

J’ai déjà reçu des messages de trois patients différents qui parlent de mettre fin à leurs jours parce qu’il n’ont plus accès [au cannabis médicinal], et ça me brise le coeur. Heidi Chartrand, Higher Living

Les patients font les frais de ces fermetures de comptoirs de vente non autorisés, selon Heidi Chartrand. En larmes, elle parle d’individus qui souffraient en silence et qui ont développé des amitiés et un réseau de soutien grâce à ces points de vente. Leur permettre de poursuivre l'exploitation de ces comptoirs est une question de vie ou de mort, soutient-elle.

Heidi Chartrand, la propriétaire de Higher Living, parle avec émotion des patients qui viennent au dispensaire. Photo : Radio-Canada/CBC/Brian MacKay

Les comptoirs d’approvisionnement en cannabis comme ceux gérés par Mme Chartrand sont illégaux en Nouvelle-Écosse, même s’ils disent ne vendre que des produits autorisés aux personnes qui ont reçu une ordonnance d’un médecin. Ils seront toujours illégaux le matin du 17 octobre, lorsqu’une douzaine de succursales de la Régie des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) commenceront à vendre du cannabis à usage récréatif.

Ce qui changera, ce seront les risques pour les propriétaires et employés de ces commerces. Ils s’exposeront à des amendes pouvant atteindre 25 000 $ par jour, et jusqu’à 14 jours de prison.

« Sauvez nos dispensaires » est écrit sur cette affiche souhaitant la bienvenue à Heidi Chartrand, la propriétaire de Higher Living qui a passé une fin de semaine en prison après une descente. Photo : Radio-Canada/CBC/Brian MacKay

Malgré l’incertitude et la crainte, plusieurs de ces comptoirs de vente refusent de partir en fumée sans protester.

Il y a trop de patients qui sont furieux en ce moment , dit Heidi Chartrand. Si leur accès est limité par la fermeture des points de vente non autorisés, ils seront encore plus malades, et encore plus furieux, soutient-elle.

Dans le cadre de son enquête, CBC en Nouvelle-Écosse a communiqué avec 34 comptoirs de vente de cannabis dans la province. Il a été possible d’en visiter quelques-uns à Halifax, Truro et Antigonish.

Les points de vente peuvent être très différents les uns des autres. Sur la route Quinpool à Halifax, le dispensaire médical Chronic Releaf a ouvert ses portes à la fin d'août dans un ancien restaurant de sushi. La pièce est presque vide. On y retrouve un guichet automatique, à l’instar des autres comptoirs de vente de cannabis médicinal, qui n’acceptent que le paiement en argent comptant.

Interrogé sur les raisons ayant poussé Chronic Releaf à ouvrir ce point de vente à quelques semaines de la légalisation du cannabis, l’employé fait un signe en se frottant les doigts, pour faire comprendre que l’argent est la motivation.

Ce dispensaire d'Halifax a remplacé un restaurant de sushi à la fin d'août. Photo : Radio-Canada/Frédéric Wolf

Le bourdonnant comptoir de vente Remedy, lui aussi situé sur la route Quinpool, a ouvert ses portes l’an dernier. Une musique douce se fait entendre dans la boutique, où une employée accueille les clients, entourée de pipes à eau multicolores et autres articles de fumeur.

Remedy souhaite rester ouvert le plus longtemps possible après le 17 octobre. Mais l’employée dit qu’elle a peur chaque jour, en se rendant au travail. Elle ne sait jamais si ce sera la journée où les policiers effectueront une descente , un mot qu’elle prononce rapidement avant de toucher du bois en cognant sur le comptoir.

Un problème d’accès plus aigu en région rurale

Certaines communautés rurales n’ont plus de points de vente de cannabis médicinal. Ils ont été fermés à la suite de perquisitions incitant leurs tenanciers à plier bagage.

À Truro, à une centaine de kilomètres au nord d’Halifax, il ne reste qu’un seul des deux comptoirs de vente. Sur la porte d’entrée de Maritime Medicinal, un écriteau bien visible avertit les personnes dépourvues d’autorisation médicale de consommer du cannabis qu’on ne les servira pas.

Nous ne servirons personne sans autorisation médicale ni pièces d'identité, clame cette affiche à l'entrée du comptoir de cannabis Maritime Medicinal. Photo : Radio-Canada/CBC/Emma Smith

Même si la province dit que les comptoirs de vente sont illégaux, Nicole Brown, la propriétaire de Maritime Medicinal, affirme que les boutiques qui proposent du cannabis médicinal sont un cas particulier.

Elle dit n’avoir aucune intention de fermer ses portes le 17 octobre.

Nous serons ici pour nos patients, et nous serons à leurs côtés pour cette bataille. Je ne veux pas baisser les bras, car il y a tellement de gens qui dépendent de nous. Nicole Brown, Maritime Medicinal

À l’instar d’Heidi Chartrand chez Higher Living, la propriétaire de Maritime Medicinal insiste pour dire que les comptoirs de vente, bien qu’ils soient illégaux, représentent la meilleure façon pour les patients d’obtenir ce dont ils ont besoin.

Nicole Brown, propriétaire de Maritime Medicinal Photo : Photo fournie par Nicole Brown

Un grand nombre d’entre eux sont affligés de douleurs chroniques. Mme Brown explique que les employés des dispensaires sont ceux qui connaissent le mieux les variétés de cannabis les plus efficaces contre leurs maux.

Ils possèdent également les connaissances pour leur expliquer quelles sont les meilleures façons de consommer le cannabis sans avoir à le fumer.

Un service aux patients qui ne serait pas adéquat

Au Canada, les patients peuvent obtenir le cannabis médicinal dont ils ont besoin en le faisant pousser eux-mêmes, en désignant quelqu’un pour le faire pousser à leur place ou en l’achetant en ligne par l’entreprise du programme de producteurs autorisés de Santé Canada. Ces dispositions ne sont pas modifiées par la Loi sur le cannabis.

Gisèle Lauzier, qui est soignée pour un cancer, dit avoir suivi les instructions du gouvernement fédéral, mais que celles-ci sont mal adaptées aux besoins des patients comme elle.

Mme Lauzier ne fume pas de marijuana. Elle prend plutôt de l’huile de cannabis et ingère du cannabis en capsules.

Soignée pour un cancer, Gisèle Lauzier consomme du cannabis médicinal sous ses formes comestibles, sans le fumer ni l'inhaler. Photo : Radio-Canada/CBC/Brian MacKay

Les commandes en ligne coûtent trop cher aux patients, dit-elle, et il n’y a pas moyen d’obtenir du fédéral des conseils sur les produits convenant le mieux à leur condition médicale.

Ces deux problèmes ont été réglés lorsqu’elle a découvert les comptoirs de cannabis non autorisés. Elle a besoin de ceux-ci, insiste-t-elle.

Du beurre de cannabis Photo : Associated Press/Brennan Linsley

Je suis venue ici la première fois pour apprendre à faire du beurre de cannabis, pour pouvoir cuisiner des produits comestibles et consommer du cannabis sans le fumer ou [en] inhaler les vapeurs , explique Gisèle Lauzier.

Le nouveau problème pour les patients comme Mme Lauzier qui ne veulent pas fumer des joints ou utiliser une pipe à eau, c’est que les succursales de la Régie des alcools de la Nouvelle-Écosse ne vendront pas de produits du cannabis comestibles comme ceux qu’elle utilise dans le cadre de ses traitements.

Les produits du cannabis comestibles ne seront pas légaux au Canada avant au moins 2019.

Des produits comestibles à base de cannabis préparés et vendus par une entreprise de l'État de Washington. Photo : Associated Press/Steve Bloom

Des comptoirs illégaux, selon le gouvernement provincial

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Mark Furey, adopte la ligne dure à l’égard des comptoirs de vente qui pullulent depuis des années en Nouvelle-Écosse.

Les dispensaires de cannabis sont déjà illégaux et le seront toujours après le 17 octobre, dit le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Mark Furey. Photo : Radio-Canada/CBC

Certains suggèrent qu’il existe une zone grise. Il n’y a pas de zone grise , dit-il.

Les comptoirs de cannabis médicinal sont illégaux aujourd’hui et ils seront illégaux le 18 octobre au lendemain de la légalisation, dit le ministre.

Un point de vente de cannabis de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) à Halifax. Photo : Radio-Canada/Frédéric Wolf

Des centaines de cas se dirigent vers les tribunaux

Voyant que la province n’a aucunement l'intention d’encadrer légalement leurs opérations, certains comptoirs de vente se tournent vers les tribunaux.

Santé Canada dit qu’il existe en ce moment au moins 218 contestations constitutionnelles liées au cannabis. Quatre d’entre elles sont en Nouvelle-Écosse.

Les propriétaires et clients des comptoirs de vente non autorisés de la province suivront avec attention l’évolution de la cause de Tasty Budd’s.

La gérante d’un point de vente de cette chaîne à Antigonish, Gillian Sampson, a été accusée de trafic de stupéfiants, de possession dans le but d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité.

Mme Sampson soutient que ces accusations sont inconstitutionnelles et portent atteinte aux droits que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans des documents soumis au tribunal, elle soutient qu’elle-même et d’autres propriétaires de points de vente non autorisés risquent des sanctions criminelles pour essayer de remplir un vide créé par une législation insuffisante et pour aider au bien-être de personnes malades à la recherche d’un fournisseur sécuritaire et licite de cannabis médicinal .

La Couronne, dans les documents qu’elle a préparés, soutient de son côté qu’il n’y a pas de vide juridique, puisque le système actuel permet déjà l’accès au cannabis médicinal. Elle affirme que le comptoir Tasty Budd’s de Mme Sampson était rempli de produits illégaux, non réglementés, non testés et nécessairement obtenus sur le marché noir .

Une audience dans cette affaire est prévue pour février.