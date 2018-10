Rappelons que, dans la nouvelle entente de l'ALENA (maintenant appelée Accord États-Unis-Mexique-Canada), Ottawa a accepté d’ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains. Une clause qui fait craindre le pire pour plusieurs producteurs d'ici.

Si bien que, depuis le dévoilement de cette entente, de nombreuses personnes ont démontré leur soutien aux producteurs de lait québécois sur les réseaux sociaux avec, entre autres, le mot-clic #MonLaitCanadien. Elles partagent des photos de produits laitiers qu'il faut acheter pour encourager les producteurs de lait du Québec et rappellent que le meilleur moyen de s'assurer que les produits laitiers sont 100 % canadiens, c'est si le logo avec une vache bleue s'y retrouve.

À elle seule, la publication de Marie-Ève Michel a été partagée plus de 52 000 fois sur Facebook. C’est dorénavant et plus que jamais que nous avons besoin de vous, consommateurs, afin d’acheter les produits 100% canadiens dans nos épiceries. [...] Donc avant tout, regardons les produits que l’on consomme et assurons nous que nos produits laitiers portent la petite vache bleue. , écrit-elle.

Logo des Producteurs laitiers du Canada Photo : Les producteurs laitiers du Canada

Plusieurs personnes démontrent leur soutien aux producteurs de lait du Québec sur les réseaux sociaux. Photo : Facebook

Les producteurs de lait du Québec ont aussi joint le mouvement en diffusant une illustration donnant des trucs aux consommateurs pour repérer les produits 100 % canadiens. À ce jour, cette seule publication a été partagée près de 2000 fois sur Facebook.

Les Producteurs laitiers du Canada ont également lancé une campagne invitant les citoyens à écrire à leur député ainsi qu'à Justin Trudeau, à la ministre Chrystia Freeland et au ministre Lawrence A. MacAulay pour dénoncer la situation. On leur demande également que les producteurs ne subissent aucun impact négatif .

Selon l'UPA-Estrie, on retrouve près de 500 fermes laitières dans la région.