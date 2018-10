Un texte de François Messier

Leurs déclarations ramènent au cœur du débat public cette question qui a empoisonné l’éphémère gouvernement péquiste de Pauline Marois, dont la Charte de la laïcité contenait des interdictions similaires concernant les employés de l'État en situation d'autorité comme les juges, les procureurs, les policiers et les gardiens de prison.

Selon le député de Borduas Simon Jolin-Barrette, le nouveau gouvernement de François Legault s’attellera rapidement à présenter une « véritable loi sur la laïcité », appelée à remplacer le projet de loi 62 du gouvernement Couillard, qui préconise l’interdiction d’offrir ou de recevoir des services de l’État à visage couvert.

M. Jolin-Barrette a avancé que le projet de loi que présentera la CAQ à ce sujet va préserver les droits et libertés des Québécois. Il a cependant reconnu, à l’instar de M. Legault hier, que le gouvernement du Québec pourrait recourir à la clause dérogatoire si des dispositions de cette législation à venir sont contestées devant les tribunaux.

Plus tôt en matinée, le premier ministre canadien Justin Trudeau a plaidé qu'il ne revient pas aux gouvernements de dire aux citoyens quoi porter, et que l'utilisation de la clause dérogatoire pour « supprimer ou éviter de défendre les droits fondamentaux des Canadiens » est « une chose à laquelle il faut faire très attention ».

« Nous, notre objectif, c’est de faire en sorte que le projet de loi va préserver les droits et libertés de tous et chacun, puisqu’en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés c’est possible de mettre certaines balises », a fait valoir M. Jolin-Barrette, qui été porte-parole de la CAQ en matière de justice dans la dernière législature.

Nous, on est convaincu que notre projet de loi va respecter la Constitution canadienne. Si d’aventure il y avait une certaine contestation, on pourrait avoir recours à la clause dérogatoire, mais ce n’est pas envisagé d’entrée de jeu. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas

« C'est un outil juridique à la disposition des différents parlements, des législatures canadiennes », a-t-il poursuivi. « Et la Constitution canadienne, lorsqu'elle a été rapatriée, lorsqu’on a inclus la Charte, ça a été une disposition qui a été négociée, qui a été insérée. D’ailleurs, c’est l’ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau qui a prévu cette disposition-là. Le père de M. [Justin] Trudeau. »

« Ce sera leur choix »

Mme Guilbault a par la suite précisé que la loi prévoirait une période de transition lors de laquelle les employés de l’État en situation d'autorité se verront offrir la possibilité d’être « relocalisés » à l’intérieur de leur ministère s’ils refusent de retirer leur signe religieux.

« Il y aurait une période de transition où on va expliquer les tenants et aboutissants de cette loi que nous aurons adoptée. Les personnes auront la possibilité de se relocaliser, d’occuper un autre emploi s’ils le souhaitent, s’ils souhaitent maintenir le port du signe religieux », a affirmé la députée de Louis-Hébert.

C’est seulement une petite proportion des emplois au Québec qui seront visés par ça. Mais s’ils font le choix de ne plus occuper cet emploi, à ce moment-là, ce sera leur choix. Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert

« Donc, ils vont perdre leur emploi? », a demandé un journaliste. « Ils vont faire le choix de ne plus occuper leur emploi s’ils souhaitent maintenir le port du signe religieux », a renchéri Mme Guilbault.

21 ans pour consommer du cannabis

Les deux porte-parole de M. Legault ont également confirmé que la CAQ va légiférer « dès que possible » pour que l'âge légal pour consommer du cannabis soit fixé à 21 ans, plutôt qu'à 18 ans.

La consommation du cannabis sera aussi interdite dans tous les lieux publics et les établissements de la Société québécoise du cannabis ne pourront pas se trouver dans des corridors scolaires.

La vente de cannabis aux personnes de 18 ans et plus sera cependant autorisée lorsque ces établissements ouvriront leurs portes dans quelques jours, puisque c'est ce que prévoit la loi actuellement en vigueur.

Le ministre fédéral de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé Bill Blair, responsable du dossier de la légalisation du cannabis, a affirmé en matinée que les provinces peuvent hausser l'âge légal pour consommer du cannabis.