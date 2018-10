Sarah Jarvis, la directrice de Bookfest, estime qu'il s'agit d'une bonne occasion pour les visiteurs d’apprendre d'auteurs professionnels et sur la manière dont on écrit un livre.

Elle se dit heureuse de voir que des jeunes du primaire au niveau universitaire vont avoir l'occasion de découvrir la joie de l'écriture et la lecture grâce au partenariat avec les conseils scolaires de la région et l'Université de Windsor.

Nous encourageons l'écriture, la lecture, et plus important encore : nous encourageons les gens à écouter les autres. Sarah Jarvis, directrice du Bookfest de Windsor

Le festival se déroule maintenant à l'École des Arts créatifs de l'Université de Windsor.

Cela nous permet d'aller toucher les jeunes, de leur montrer comment vit la littérature dans la société , ajoute Mme Jarvis.

La thématique de la programmation cette année se concentre sur : Le pouvoir des histoires.

Toutefois, Mme Jarvis réitère que la thématique non officielle se concentre beaucoup sur la diversité des genres : 9 auteurs sur 19 sont des femmes cette année, et un auteur est transsexuel.

Le Bookfest ravive et réaffirme encore une fois cette année son engagement envers la diversité et l'émancipation des femmes.

Sarah Jarvis est la directrice du Bookfest depuis quelques années. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Mme Jarvis mentionne qu'il est important d'entendre et d'écouter les histoires de tous, particulièrement des femmes au moment où le mouvement #Moiaussi gagne en popularité.

À ce propos, la directrice du Bookfest mentionne que son oeuvre favorite parmi les ouvrages présentés est la trilogie basée sur la vie de Joséphine Bonaparte, écrite par Sandra Gulland.

Pour Mme Jarvis, il est également important de souligner la présence des écrivains francophones, et de ceux issus de la diversité LGBTQ2+ et des communautés autochtones.

Sur les 19 artistes invités venant de partout au Canada et quelques-uns de Détroit au Michigan, trois d'entre eux sont francophones : David Bouchard, Isabelle Larouche et Arlette Cousture. Trois d'entre eux font partie d'une communauté autochtone, soit Métis, Cri ou Déné.

D'ailleurs, David Bouchard représente à la fois la francophonie et la culture autochtone.

L'écrivain Métis originaire de la Saskatchewan brisera la glace du festival en présidant un panel le mercredi 17 octobre en matinée à L'école des arts créatifs de l'Université de Windsor.

En outre, le volet francophone s'agrandit cette année en présentant plus d'auteurs et en étendant les activités sur quatre jours contrairement à une journée, et en touchant les plus petits.

Grâce au partenariat entre les conseils scolaires francophones de la région et le Bookfest, les élèves de Viamonde et de Providence auront droit à divers ateliers en français.

De plus, un souper sera organisé en présence d'Arlette Cousture, l'auteure du roman francophone Les filles de Caleb.

Une meilleure communication entre francophones et anglophones

Le Bookfest est mis sur pied en partenariat avec l'ACFO régionale de Windsor-Essex-Chatham-Kent.

Nous avons fait du progrès par rapport aux années précédentes, souligne Gisèle Dionne , la directrice générale de l'ACFO.

Selon Mme Dionne, la communication entre les anglophones et les francophones s'améliore à Windsor, et le partenariat entre l'ACFO et le Bookfest en est la preuve.