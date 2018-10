Fan Bingbing, une des plus grandes vedettes chinoises, a pris la parole alors qu'elle n'avait donné aucune nouvelle depuis juin. « Je ne suis pas digne de la confiance de la société et j'ai laissé tomber les admirateurs qui m'aiment », a écrit mercredi, sur le réseau social Weibo, l'actrice à qui Pékin vient d'infliger une amende de 130 millions $US pour évasion fiscale.