Dans la liste des prénoms les plus populaires de 2017 publiée par l'Alberta mardi, on remarque un mélange de noms traditionnels et de perles rares.

Blaze, Godspower et Nitorious-Shyne comptent parmi les noms des nouveau-nés dont parents ont privilégié l'approche créative. Une autre famille a baptisé son enfant avec une seule lettre de l'alphabet, la lettre V, sans ajout.

Du côté des filles, un thème de nature se propage parmi les noms moins traditionnels, dont Sky, Star et Sunshine.

Les noms les plus prisés chez les garçons :

Noah - 250

Liam - 244

Benjamin - 229

Logan - 226

Lucas - 216

Les noms les plus repris chez les filles :

Olivia - 236

Emma - 215

Charlotte - 187

Ava - 184

Sophia - 184

Les amateurs de la série Game of Thrones reconnaîtront sûrement les noms Tyrion et Daenerys, qui se trouvent également sur la liste.