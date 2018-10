Un texte de Mélissa Paradis



L’avocate qui représente le patrouilleur accusé de conduite dangereuse causant la mort de trois personnes âgées en 2015 à Dolbeau-Mistassini a tenté de démontrer au juge Pierre Simard que la conduite de son client n’avait rien de criminel lorsqu’il a happé de plein fouet la voiture des victimes. Leur véhicule quittait à ce moment un stationnement. Le conducteur Georges Martel, sa conjointe Louiselle Laroche et la mère de cette dernière, Cécile Lalancette ont perdu la vie en raison de l’impact.



Me Nadine Touma a rappelé qu’un expert du Service de police de la Ville de Québec avait identifié les deux premières causes probables de cette collision comme étant l’inattention du conducteur âgé et le fait qu’il n’ait pas cédé le passage.

Maxime Gobeil au palais de justice de Roberval Photo : Radio-Canada

L’avocate a signalé que la visibilité et les conditions météorologiques étaient bonnes le jour de l’accident et que son client avait actionné les sirènes et les lumières de son véhicule semi-banalisé.

Me Nadine Touma a aussi mentionné que la conduite de son client respectait les enseignements de l’École nationale de police du Québec et a indiqué qu’il n’y avait aucune limite de vitesse à respecter pour un agent qui doit répondre à une urgence.

Selon elle, Maxime Gobeil a toujours adapté sa conduite et a profité d’une rare opportunité sur son chemin pour rouler à haute vitesse dans le but de répondre rapidement à un appel de violence conjugale à une vingtaine de kilomètres plus loin.

Le policier de 33 ans a atteint 140km/h dans une zone de 50 km/h moins de trois secondes avant l’impact.