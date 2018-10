Selon la province, ce financement rendra les transports en commun plus efficaces en écourtant la durée des trajets. Il doit contribuer par ailleurs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque des investissements seront faits dans les infrastructures vertes. Des fonds sont aussi prévus pour améliorer les infrastructures récréatives, culturelles et communautaires, comme les parcs publics, et pour rendre les collectivités rurales ou nordiques moins isolées.

Les coûts de ces projets seront partagés entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les municipalités et d’autres partenaires.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de notre volonté, depuis une décennie, d’investir dans des projets prioritaires qui répondent aux besoins d’infrastructures uniques de la Saskatchewan, [et qui] protègent et améliorent la santé et la sécurité des communautés », a affirmé Gordon Wyant par voie de communiqué.

La Saskatchewan est la dernière des provinces et territoires à signer une entente sur l'infrastructure avec le gouvernement fédéral.

Le gouvernement de Justin Trudeau entend investir 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le cadre de son plan d’infrastructure Investir dans le Canada.