Un texte de Tanya Neveu

Dans ce champ de St-Eugène-de-Guigues, une demi-douzaine de personnes s'affairent à l'installation de ces tuyaux roses.

En tout, une centaine de bobines de drains roses seront enfouies dans les sols du Témiscamingue.

L'initiative revient à l'entreprise québécoise SOLENO. Elle a décidé de produire 960 kilomètres de drains agricoles en remettant trois cents du mètre vendu à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Au Témiscamingue, les Entreprises N. Vachon ont tout de suite embarqué dans l'aventure, en remettant elles aussi trois cents supplémentaires du mètre.

Les Entreprises N. Vachon ont tout de suite embarqué dans l'aventure. Photo : gracieuseté Les entreprises N. Vachon

Le propriétaire, Normand Vachon, espère que cette initiative pourra se répéter. On parle environ de 7000 $ qui vont être remis à l'Association pour tous ces travaux-là qui sont faits , affirme-t-il.

Pour l'agriculteur, le prix du drain reste le même. On n'était pas obligé de participer au projet, mais en tant qu'entrepreneur, ça nous tenait à cœur. Qui dans nos familles n'a pas eu cette maladie-là? , questionne Normand Vachon.

Les agriculteurs portent fièrement le rose

L'agriculteur Michel Robert se dit fier de mettre des drains roses dans son champ. Il souhaite également contribuer à la Fondation du cancer du sein en remettant un certain montant.

Si un jour on a des enfants ou des petits-enfants qui déterrent du drain et qu'ils découvrent du drain rose, il vous probablement se poser la question : pourquoi du drain rose? On s'arrangera pour qu'ils sachent que la cause était bonne et qu'on a contribué à cette cause-là , dit-il, tout sourire.