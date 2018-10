Le directeur général Mario Gagnon, qui vient en aide aux personnes marginalisées, croit que le règlement municipal de Régis Labeaume est contre-productif.

« Il y a des gens qui ne possèdent pas d’appartement ou qui vivent dans la rue ou dans l’espace public, donc pour ces personnes-là on pense que l’ajout d’amende va les stigmatiser », déplore-t-il.

S’il voyait d'abord la légalisation annoncée par le fédéral d’un bon œil, il est d’avis que les amendes à payer ne feront qu’isoler davantage les personnes vulnérables qui ne pourront pas les payer.

Le maire a indiqué qu’un comité sera mis sur pied afin qu’il puisse émettre des recommandations, ce qui permettra à la Ville de s’ajuster. Mario Gagnon espère que ses préoccupations seront entendues.

Des policiers tolérants?

L’avocat Jean-Raphaël Champagne, spécialiste en droit réglementaire, souligne que plusieurs villes de la Colombie-Britannique ont choisi une approche tolérante.

À Vancouver, par exemple, les policiers tolèrent l’utilisation de cannabis dans certains secteurs de la ville, et même les dispensaires, ce qui est « tout à fait illégal », rappelle-t-il.

Le juriste affirme que les autorités policières de Québec pourraient aussi adopter une approche semblable. Elles « pourraient décider de l’interpréter de manière plus souple, voir de tolérer certaines pratiques ».

Si les autorités et les gouvernements devront s’ajuster au fil des ans et des mois, Jean-Raphaël Champagne envisage des recours de la part de patients ou encore de consommateurs de cannabis à usage récréatif.

Ils « pourraient potentiellement y voir un bris, si on veut, dans leurs droits et libertés », et ce sera aux tribunaux de trancher.