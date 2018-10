De la bière et du vin seront ajoutés au menu des casse-croûtes des plages English Bay et Kitsilano dès l’année prochaine. Il sera possible de consommer l’alcool uniquement dans un endroit désigné près des casse-croûtes. Les contrevenants seront passibles d’une amende de 230 $.

Le projet pilote est mis en place à la suite d’un sondage selon lequel 79 % des répondants ont soutenu qu’ils étaient d’accord avec la vente d’alcool par les casse-croûtes, selon un rapport de la Commission des parcs.

Les deux endroits ont été choisis parce que ces petits restaurants sont gérés par des chaînes de restauration qui ont l’habitude de se soumettre aux règles relatives à la vente d’alcool, évoque le rapport. La Commission des parcs estime que le projet pilote permettra d’évaluer s’il est possible de vendre de l’alcool à d’autres plages dans les trois à cinq prochaines années.

Le projet pilote fait partie d’une stratégie plus grande au sujet des casse-croûtes, approuvée par la Commission des parcs lundi dernier.