Leurs produits entrent ces jours-ci dans six épiceries Métro de la Mauricie.

Une nouveauté qui réjouit les jeunes entrepreneurs, Gabriel Péloquin et Jean-Philippe Bisson.

C'est rendu accessible, c'est rendu au coin de la rue chez vous. Pour nous, c'est rendu un pas de géant, dans ce qui est d'accomplir notre mission et d'accomplir notre avenir plus vert et plus écoresponsable , indique Gabriel Péloquin, cofondateur de Pâtes Mélio.

Sylvain Charlebois, professeur en politique alimentaire, Université Dalhousie d'Halifax, croit que cette offre en émergence est appelée à croître.

De plus en plus, il va y avoir des produits qui va utiliser de la farine de grillons. On veut offrir des produits à valeur ajoutée. On veut innover en valeur alimentaire. Alors, c'est une façon de le faire et cette source de protéine là est moins che r souligne Charlebois.

La direction des supermarchés Métro affirme qu'elle pourrait étendre l'offre dans d'autres supermarchés de la région et du Québec si la demande se fait sentir.