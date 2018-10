La National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence américaine responsable de l’étude des océans et de l’atmosphère, publie un état des lieux à la veille d’une réunion qui portera, la semaine prochaine, sur de possibles mesures de protection additionnelles.

La NOAA estime à un million le nombre de lignes de pêche qui descendent vers le fond de l’Atlantique, dans les zones que traversent les baleines noires pendant leur migration. Environ 622 000 de ces lignes verticales se trouvent dans les eaux américaines, entre la Georgie et le golfe du Maine. Les autres sont dans les eaux canadiennes.

Les eaux côtières de l'Atlantique, de la Georgie au golfe du Maine, sont traversées par un million de lignes de pêche selon la National Oceanographic and Atmospheric Administration des États-Unis. Photo : Radio-Canada/CBC/John Robertson

L’agence estime que près de 85 % des baleines noires se sont empêtrées dans des lignes de pêche au moins une fois, 59 % au moins deux fois et que 26 % des baleines vues régulièrement se prennent dans des engins de pêche au moins une fois par année.

Un taux d’empêtrement annuel de 26 % pour une population d’un peu plus de 400 animaux se traduit par une centaine d’empêtrements par année, ce qui est un chiffre élevé pour une si petite population , peut-on lire dans le rapport.

Des mesures de protection plus radicales proposées

Parmi les mesures de protection additionnelles proposées aux États-Unis, on peut mentionner la réduction de moitié d’ici cinq ans du nombre de lignes de pêche verticales en Nouvelle-Angleterre et la fermeture pendant un mois de la pêche au homard dans le golfe du Maine.

Ces mesures sont suggérées par l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre et par une demi-douzaine d’autres organisations et gouvernements aux États-Unis.

Les mesures de protection additionnelles proposées aux États-Unis sont toutefois contestées par l’État du Maine qui souhaite davantage d’étude.

Les données disponibles sur les signalements de baleines, sur leur comportement dans des zones spécifiques et sur les empêtrements indiquent que le risque est faible au Maine , affirme Erin Summers, du département des ressources marines du Maine.

L’État propose que des étiquettes spéciales soient apposées sur les équipements de ses pêcheurs pour qu’on sache s’ils sont en cause lorsqu’une baleine s’empêtre dans des filets.

Fermetures de zones

Des fermetures ciblées de zones font déjà partie de l’arsenal utilisé par les autorités américaines et canadiennes pour protéger les baleines noires.

Le printemps dernier, par exemple, Pêches et Océans Canada a fermé un vaste quadrilatère dans le golfe du Saint-Laurent à la suite de la mort de 12 baleines noires dans le golfe en 2017. Le ministère a aussi imposé des fermetures ponctuelles au gré des déplacements des baleines.

Pêches et Océans Canada a fermé à la pêche la zone comprise dans le carré, le 28 avril dernier, pour toute la durée des pêches printanières. D'autres zones ont fermé en cours de saison. Photo : Radio-Canada

Les mesures ont été efficaces : aucune baleine noire n’a été trouvée morte dans les eaux canadiennes en 2018.

Des critiques envers le Canada

La NOAA n’en est pas moins critique du Canada dans son rapport. Elle fait écho à la commissaire canadienne à l’environnement et au développement durable qui reprochait au gouvernement fédéral, cette semaine, de ne pas avoir été suffisamment « proactif » pour protéger les mammifères marins menacés.

Le rôle du Canada est primordial, selon la NOAA, puisqu’ en comparaison des décennies récentes, les baleines noires passent sensiblement plus de temps dans les eaux nordiques et traversent des zones de pêche intensive avec des casiers, autour de la Nouvelle-Écosse et dans le golfe du Saint-Laurent .

Avec les informations de Paul Withers, CBC