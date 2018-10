Dans le Rapport préliminaire d’évaluation - Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé du Ministère de l'Éducation publié il y a 3 ans, bon nombre de problèmes y étaient abordés.

Tout d’abord, les écoles ne sont pas adaptées à des enfants aussi jeunes. Le rapport indique qu'une enseignante devait accompagner onze élèves en même temps aux toilettes. Les enfants de cet âge doivent aussi avoir une toilette accessible dans la salle de classe.

Le programme actuel qui existe depuis plusieurs années montre que ce n'est pas le meilleur endroit pour aider au développement des enfants 4 ans qui viennent de milieu défavorisé.

Selon Mélanie Rousseau, directrice du programme d'éducation à l'enfance au Cégep de l'Outaouais qui forme les éducatrices en garderie, le milieu scolaire n'est pas adapté aux enfants de 4 ans.

On se retrouve dans des classes qu'on appelle sèches, donc des grandes pièces avec des pupitres. C'est une salle de classe, tandis qu'en CPE ce sont des locaux qui sont aménagés, donc l'enfant joue du matin au soir. C'est à travers ces jeux-là que l'enfant fait ses apprentissages. Ils ont des structures de jeux adaptés à eux, ils ont du matériel , rappelle Mme Rousseau.

L'encadrement des enfants devrait aussi être revu.

Le ratio pour des enfants de 4 ans c'est 1 pour 10, donc c'est très bas. En prématernelle, on parle de 24 enfants dans la classe pour un adulte donc on double le nombre d'enfants , assure Mme Rousseau.

Les structures de jeux, les balançoires, et autres dans les cours des d'écoles ne sont pas non plus adaptées aux enfants de cet âge.

Il existe des maternelles à 4 ans dans toutes les commissions scolaires de la région de l'Outaouais. À la commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), 93 élèves de 4 ans sont inscrits dans les 7 écoles. Pour la commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSHBO), 127 enfants fréquentent l'une ou l'autre des 12 classes de maternelle de 4 ans.

La directrice prône des services éducatifs plutôt que des services de garde seulement pour que l'enfant puisse expérimenter différentes situations puis faire des apprentissages.

Elle juge également que réinvestir dans les écoles serait plus efficace que de reconstruire des écoles.

Au lieu de réinvestir une très très grande somme d’argent pour rebâtir des écoles, il en faudrait tellement moins pour remettre l’argent qui a été coupé depuis de plusieurs années pour qu’on puisse poursuivre le travail que l’on fait avec les 4 ans et que l’on fait très bien , croit-elle.

Pénurie d'enseignants

Présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay fait aussi remarquer qu'il existe une pénurie importante d'enseignants.

Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais Photo : Radio-Canada/Jonathan Dupaul

Il y a une pénurie importante d'enseignants présentement, donc on n'aurait pas les profs à mettre dans chacune des classes. Pire que cela, présentement, les écoles débordent, donc on n'aurait même pas la place physique non plus pour accueillir ces places-là, donc on questionne encore davantage le choix fait par la Coalition avenir Québec , a-t-il indiqué.

Avec les informations de Rachel Gaulin