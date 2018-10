Une assemblée publique a eu lieu mardi soir où le conseil municipal a présenté son projet de règlement. Les personnes et organismes qui désiraient s’exprimer sur cette question y étaient invités.

Il y avait très peu d'intérêt sur le sujet du cannabis finalement. Pourtant, on en entend tellement parler dans les médias. On n'a eu qu'une question. Dans le fond, ce qui suscite de l'intérêt chez les gens, c'est la question de la légalisation et de la consommation. Une fois que ça, c'est décidé, le reste ça amène très peu de commentaires , raconte la mairesse de Magog, Vicky-May Hamm.

Malgré tout, la Ville doit décider où se retrouvera un tel commerce advenant le cas où la Société québécoise du cannabis souhaite s'établir à Magog. Comme municipalité, on n'a pas le droit d'interdire la vente. Il faut qu'elle trouve un endroit sur le territoire. C'est comme les bars de danseuses, on n'a pas le droit de dire qu'on n'en veut pas. Il faut avoir au moins un lieu où c'est permis. On a suivi les consignes de la Santé publique : un endroit commercial visible, facile à surveiller pour le service de police, etc. La personne nous a dit au micro que la rue Principale n'était pas la meilleure place et proposait la rue Sherbrooke , explique la mairesse.

Il n'y avait pas d'intérêt et en plus, on était en direct sur Facebook, sur YouTube et on a eu zéro commentaire! Vicky-May Hamm, mairesse de Magog

Ceci dit, selon les informations de Vicky-May Hamm, Magog ne figure pas dans les plans de la Société québécoise du cannabis à court terme. Si on est approché, et ce n'est pas le cas pour le moment, le zonage qu'on a regardé, c'est une portion de la rue Principale exclusivement. Si on ne dit pas où on en veut, ils pourront s'installer partout où il y a du zonage commercial et ce n'est pas souhaitable.

Pour l'instant, la zone de vente permise n'est pas officiellement arrêtée. Les élus continueront à réfléchir sur le sujet.

Le règlement doit entrer en vigueur le 8 novembre prochain.