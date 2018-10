Si vous voyagez d'une province à l'autre, dans les Maritimes, vous pouvez vous attendre à voir d’importantes différences quant au nombre de magasins de cannabis, de la façon dont on vend le produit, et de la façon d'en faire la promotion et de le livrer à domicile.

En principe, vous pourrez acheter à Fredericton des produits qui ne sont pas disponibles à Charlottetown, par exemple, et transporter jusqu’à 30 grammes de cannabis d’une province à l’autre.

Voici quelques-unes des différences principales entre les provinces.

Au Nouveau-Brunswick

La particularité : Il y aura davantage de magasins que dans les autres provinces des Maritimes.

Combien de magasins : Il y en aura 20. Trois à Moncton, deux à Fredericton, deux à Saint-Jean, et un chacun à Edmundston, Shediac, Richibucto, Tracadie, Campbellton, Bathurst, Miramichi, Sussex, St-Stephen, Rothesay, Sackville, Perth Andover et Oromocto.

L'intérieur d'un magasin de Cannabis NB Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Heures d’ouverture : De 10 h à 21 h, du lundi au samedi. De 12 h à 17 h le dimanche.

Combien d’emplois : 180 (temps plein, temps partiel, occasionnels)

Ce que vous pourrez acheter : 250 différents produits du cannabis, classés selon trois grandes déclinaisons : découverte, connexion et rafraîchir. Selon la description qu'on en fait, ces produits permettent de « libérer la créativité », pour les parties de poker, les soirées entre filles et les concerts avec votre bande d’amis , ou pour relaxer à la maison avec votre douce moitié . Des boutures séchées, des huiles, des capsules et des semences seront proposées. Vous pourrez sentir les produits avant de les acheter, mais ne vous attendez pas à des échantillons gratuits en magasin.

Plusieurs îlots offrent de l'information aux clients dans les magasins de Cannabis NB. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Commande en ligne : Disponible dès le 17 octobre à minuit, donc avant l’ouverture des vraies boutiques. Les consommateurs devront confirmer leur âge en ligne et montrer une pièce d’identité au moment de la livraison.

Livraison à domicile : Oui, mais l'identité de l’entreprise qui s’en chargera n’a pas encore été dévoilé.

En Nouvelle-Écosse

La particularité : Il s'agit du seul endroit au Canada où le cannabis sera vendu dans les mêmes boutiques que celles où se vendent déjà de l'alcool. Un seul détaillant vendra uniquement du cannabis, rue Clyde, au centre-ville d’Halifax. Ce magasin spécialisé offrira plus de 300 produits différents, soit deux fois plus que les autres boutiques de la province. Dans les autres magasins, le cannabis et les produits alcoolisés seront vendus à part; de grands panneaux en verre givré sépareront les deux catégories de produits.

Un point de vente de cannabis de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) à Halifax. Photo : Radio-Canada/Frédéric Wolf

Combien de magasins : Une douzaine. Trois dans la région d’Halifax, et un chacun à Antigonish, Bridgewater, Dartmouth, Lower Sackville, New Minas, Sydney River, Truro, Yarmouth et New Glasgow.

Heures d’ouverture : De 10 h à 22 h du lundi au samedi, ainsi que de midi à 17 h le dimanche.

Combien d’emplois : Environ 200.

Ce que vous pourrez acheter : 78 variétés de cannabis, vendus sous quatre étiquettes : relaxation, détente, recentrer, optimiser. En tout, 282 produits du cannabis - des boutures séchées, des semences, des joints, des huiles et des capsules - seront disponibles. Vous pourrez également vous procurer des accessoires.

Commande en ligne : Disponible

Livraison à domicile : Oui, avec Postes Canada

À l’Île-du-Prince-Édouard

La particularité : Il s’agit de la seule société provinciale du cannabis dont le site web compte les jours et les heures d'ici la légalisation du cannabis. Lorsqu'on arrive sur la page peicannabiscorp.com, on est accueilli par une image apaisante qui montre un champ et un coucher de soleil, et un chrono qui fait le compte à rebours du temps qu'il reste d'ici le 17 octobre.

Une cocotte de cannabis Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

Combien de magasins: Quatre, soit un à Charlottetown, un à Summerside, un à Montague et un à O’Leary.

Heures d’ouverture : Les magasins ouvriront à 9 h le 17 octobre, sauf celui d'O’Leary qui ouvrira ses portes seulement en novembre.

Combien d’emplois : Environ 50

Ce que vous pourrez acheter : Des boutures séchées, de l’huile de cannabis, des capsules et des joints, que vous serez en mesure de sentir et d’examiner avec une loupe avant de les acheter. Des semences et des jeunes plants seront aussi disponibles en ligne et en magasin. Des accessoires du fournisseur Humble and Fume seront également disponibles.

Commande en ligne : Disponible

Livraison à domicile : Oui, avec Purolator