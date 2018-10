Chargés de valises, de cartons, de sacs de toile et d'autres paquets qui débordent du matériel qui reste de leurs vies d’exilés, les réfugiés s’apprêtent à rentrer chez eux, en Syrie.

Leur retour est orchestré par la Sûreté générale du Liban, en vertu d’une entente avec le gouvernement syrien.

Pour être admissibles au retour, les Syriens doivent avoir soumis les noms de chacun des membres de leur famille, qui sont ensuite acheminés à Damas. C’est la Syrie qui détermine qui peut revenir. Une des conditions de retour : affirmer son allégeance au gouvernement de Bachar Al-Assad.

Naïma Al-Masri attend avec ses filles et ses petits-enfants que les soldats libanais fouillent ses bagages. Ils ont passé 6 ans au Liban, loin de leur maison à Deraa. Les hommes de la famille, eux, restent derrière et font leurs adieux.

« Peu importe la distance parcourue et le temps, ton pays va toujours te manquer, affirme Naïma Al-Masri. C’est la maison et ce sera toujours mieux que n’importe quel autre endroit au monde. »

Naïma espère retrouver en Syrie un minimum pour vivre avec dignité, malgré tout ce que la guerre a anéanti.

Assis au milieu de ses bagages, le vieux Moussa Ismael Hassan se montre particulièrement enthousiaste à l’idée de rentrer chez lui, même s’il sait qu’il n’y a plus de maison. « Nous n’avons pas de maison, dit-il, mais tout le village de Qamishli est notre maison. »

Nous vivons tous ensemble unis. À Qamishli, nous sommes des tribus et toutes les maisons nous seront ouvertes et vont nous accueillir. Moussa Ismael Hassan

Deux bambins endormis sur ses genoux, Alawi est fatigué après toutes ces années à vivoter. Il croit que l’avenir de ses 5 enfants, tous nés au Liban pendant la guerre sauf l’aîné, sera plus clément chez lui. « Avec une famille, c’est devenu très difficile, confie-t-il. Les conditions de vie en particulier. Je ne trouve que parfois du travail journalier. »

« Je ne peux pas refuser de partir, poursuit Alawi. Après tout, il faudra bien tous rentrer au pays. »

Le gouvernement libanais et le gouvernement syrien ont organisé une douzaine de ces retours de réfugiés vers la Syrie.

Depuis le début de ce programme, ils seraient plus de 6000 à avoir fait le choix de rentrer dans une Syrie toujours en guerre, selon la Sûreté générale du Liban.

Hussein et son copain sont parmi les rares jeunes hommes sans famille à attendre le départ devant le stade de Beyrouth. Pour eux, la décision de rentrer en Syrie veut dire qu’ils se retrouveront sans doute bien vite sur les lignes de front dans les rangs de l’armée syrienne.

Les soldats de la Sûreté générale fouillent chacun des sacs et paquets, vérifient les téléphones. L’incertitude se lit sur les visages des réfugiés syriens qui attendent pour prendre le chemin du retour. Des soldats de la Sûreté générale libanaise fouillent chaque sac et paquet des réfugiés. Photo : Radio-Canada/Marie-Eve Bédard

Faire son service militaire est aussi une des conditions pour avoir le droit de rentrer en Syrie. Le gouvernement a promis de pardonner aux retardataires s’ils reviennent. « J’aurais dû faire mon service militaire il y a un an, alors je vais mettre mes papiers en règle et le faire », explique Hussein.

Ce dernier croit que ça vaut quand même mieux que la difficulté de vivre au Liban. Au-delà de la grande pauvreté, c’est la discrimination et ce qu’il décrit comme du harcèlement des autorités libanaises qu’Hussein ne peut plus supporter.