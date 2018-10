Lors de sa mise à jour mensuelle, la Ville n’a fourni aucune information sur le moment où les nouveaux trains seraient sur la voie.

Le mois dernier, le consortium Rideau Transit Group (RTG), qui construit le système de train léger sur rail, avait déclaré pouvoir respecter la date limite du 2 novembre, mais uniquement si elle était autorisée à déroger à certaines exigences du contrat.

Le directeur d'OC Transpo, John Manconi, a déclaré qu'il avait refusé ces conditions.

La Ville a indiqué mardi qu'elle surveillait un certain nombre de points à compléter avant que le train léger puisse être pleinement opérationnel.

Par exemple, la station Rideau nécessite un travail considérable.

La palissade de construction à l’entrée est de la station Rideau a été réduite. L’installation des panneaux vitrés des ascenseurs et la finition de l'entrée est au niveau du sol de la station Rideau se poursuivent. L'installation de l'éclairage, des mains courantes, du carrelage et des plafonds continue dans toutes les entrées de la station Rideau. L’asphaltage de certaines parties de la rue Rideau a été effectué. Les travaux d’aménagement du paysage de rue et de remplacement des services publics commenceront en 2019.

Des tests sont réalisés sur les stations de Blair à Tunney's Pasture.

La question de savoir qui assumera les coûts supplémentaires liés aux retards est toujours en suspens.

Le mois dernier, le maire Jim Watson a déclaré qu'il s'attendait à ce que RTG prenne en charge tous les coûts associés au retard, mais il est difficile de savoir si le contrat indique précisément que cela revient au consortium de payer.

RTG fait déjà face à une pénalité d'un million de dollars pour avoir manqué l'échéance du 2 novembre. Il pourrait devoir payer le même montant s'il ne respecte pas la prochaine, actuellement inconnue.