Un texte de Joane Bérubé



Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a entamé mardi une consultation sur la possibilité de moduler le statut de réserve écologique de l'île Brion, ce qui autoriserait la chasse aux phoques gris dans certaines parties de l'île, notamment dans le secteur des plages.

D’entrée de jeu, le représentant de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jean-Étienne Salomon, a indiqué qu’il s’agit d’une demande de l’ensemble de la communauté.

M. Salomon a aussi souligné la désuétude du plan de conservation qui n’a pas été mis à jour depuis 26 ans.

Des représentants de Pêches et Océans Canada et du ministère de l'environnement répondent aux questions des intervenants Photo : Radio-Canada

Entretemps, la population de phoques gris a considérablement augmenté et l’impact de cette augmentation n’a jamais été analysé.

Il a aussi décrit le phoque gris comme un parasite qui endommage les équipements de pêche, s’empare des appâts et abîme l’apparence des poissons, diminuant ainsi leur valeur commerciale.

Il a fait valoir que le prélèvement par la chasse était la meilleure manière de contrôler la situation. L’exploitation du phoque est une priorité économique dans l'archipel, a-t-il aussi fait valoir.

L’île Brion est devenue réserve écologique en 1988. L’ile compte plus de 200 espèces floristiques, dont trois pouvant être désignées menacées ou vulnérables.

Protéger et conserver l'intégrité de l'île

Le BAPE a aussi entendu les représentants d’organismes de protection des Îles comme Attention Frag’Îles et le biologiste Sébastien Cyr qui a souvent dénoncé l’état de délabrement de l’île. M. Cyr a notamment rappelé qu’au-delà de permettre la chasse, il faudrait des fonds pour entretenir la réserve.

Louis Fournier, du comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, a d’ailleurs relevé qu’en raison de ce quasi-abandon, le gouvernement du Québec n’avait pas fait de suivi sur l’intégrité écologique de l’île et qu’il n’y avait pas de données sur l’île permettant notamment de juger des impacts d’une chasse ou de celle de la présence accrue du troupeau de phoques.

La prise en charge de l’Île Brion par les Madelinots doit faire l’objet d’un consensus, a fait valoir le porte-parole du comité ZIP.

M. Fournier a ainsi mis de l’avant la préoccupation grandissante des Madelinots devant le troupeau qui ne cesse de croitre.

Une recherche ou un projet-pilote pourrait permettre, croit-il, d’évaluer les conséquences d’une chasse aux phoques.

Plusieurs intervenants se sont dits d’ailleurs favorables à un projet pilote de chasse aux phoques sur l’île ce qui permettrait de recueillir les données sur la meilleure période de chasse ainsi que les mesures de contrôle.

Les techniques de chasse, entre autres, celle à la carabine a aussi fait l’objet de discussions.

Les représentants des regroupements et associations de pêcheurs ont tous unanimement réclamé un accès à la chasse qui viendrait consolider les activités de l’usine de produits du phoque Total Océan.