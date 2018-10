Un texte de Michaële Perron-Langlais

Le transport des équipes et des équipements ainsi que l’utilisation de génératrices sont responsables d’une grande partie des émissions de CO2 de l’industrie.

De plus, les décors, la nourriture et le matériel utilisés sur les plateaux sont tous susceptibles de finir au dépotoir. « Pour chaque jour de tournage, il y a entre 150 et 350 personnes sur place », affirme Pete Mitchell, le président de Vancouver Film Studios. « Ces personnes consomment énormément, alors c’est important de gérer cette consommation de façon responsable. »

« Et il n'a pas juste nous, il y a aussi les hôtels, les taxis, les fournisseurs... », ajoute le producteur vancouvérois Shawn Williamson, de Brightlight Pictures.

L’importance de la sensibilisation

En Colombie-Britannique, pour accompagner l’industrie vers un cinéma plus vert, des formations sont offertes gratuitement par Creative BC à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la production cinématographique et télévisuelle.

Le consultant en environnement Andrew Robinson, qui donne ces formations, insiste sur l’importance pour les studios et les producteurs d’être conscient des effets de leurs pratiques sur l’environnement. « C’est vraiment une fois que l'on connaît et que l'on comprend bien notre impact qu’on peut planifier et établir des objectifs », dit le consultant.

Une équipe de cinéma au centre-ville de Vancouver Photo : Radio-Canada/Philippe Moulier

Il indique que les décisions quant à la mise en place de pratiques durables doivent être prises dès le début du processus de planification.

« Si on ne planifie pas dès le début et qu’il faut prendre les décisions lorsque la production se termine, on n’a pas le temps de déterminer qui pourrait utiliser nos décors, où on pourrait les donner, comment on peut les entreposer et quel est le coût de ces décisions-là », explique le consultant.

« L’industrie a du retard »

Andrew Robinson considère qu’à certains niveaux l’industrie du cinéma est en retard sur d’autres secteurs d’activités reconnus comme étant de grands pollueurs.

Le studio Brightlight Pictures lors du tournage d'un film Photo : Radio-Canada

Selon lui, peu de compagnies de productions produisent des rapports sur leur impact environnemental, ce que les entreprises pétrolières font depuis plusieurs années. Par exemple, Shell publie de l’information sur sa performance environnementale depuis 1997.

Le consultant croit toutefois que l’industrie cinématographique et télévisuelle a le potentiel de s’améliorer très rapidement, un avis que partage Shawn Williamson.

Nous sommes habitués aux changements. Nous créons constamment de nouveaux univers pour chaque épisode ou chaque film, alors nous sommes en mesure de nous adapter rapidement. Lorsqu’une bonne pratique est définie, c’est très facile de la mettre en place. Shawn Williamson, président de Brightlight Pictures

Pour Andrew Robinson, tous les membres d’une production, des scénaristes aux producteurs, en passant par les maquilleurs et les acteurs, ont un rôle à jouer, puisque c’est avant tout en soulevant les pratiques jugées problématiques et en discutant avec les autres que viendra le changement.

Changement de mentalités

Pete Mitchell et Shawn Williamson soutiennent tous les deux avoir remarqué un changement de culture, principalement dans les cinq dernières années. « Il y a un enthousiasme [à l’idée de faire des productions plus durables] qui rejoint de plus en plus de gens, même s’il n’est pas partagé par tous », dit le président de Vancouver Film Studios.

Andrew Robinson constate lui aussi que les grands studios cherchent à réduire leur production de déchets et leur utilisation de carburant.

Les déchets sont recyclés lors du tournage d'un film du studio Brightlight Pictures Photo : Radio-Canada

Les bouteilles d’eau en plastique jetables en sont un bon exemple. Pour le film Cinquante nuances plus claires, tourné principalement en Colombie-Britannique, la compagnie de production Universal Pictures estime avoir évité l’utilisation de 80 000 bouteilles à usage unique, en les remplaçant par des contenants réutilisables.

Quant aux décors, il existe maintenant des options pour éviter qu’ils ne prennent le chemin du dépotoir. Dans le Grand Vancouver, ils peuvent notamment être envoyés à l’entrepôt Sustainable Lockup, qui permet à d’autres productions, aux compagnies de théâtre et aux écoles de les réutiliser par la suite.

Des rencontres comme le forum sur les productions durables, qui aura lieu dans le cadre du Festival international des films de Vancouver (VIFF) les 5 et 6 octobre, représentent une occasion pour les membres de l'industrie de découvrir les pratiques qui fonctionnent et de s'en inspirer.