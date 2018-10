La mairesse Josée Néron a révélé lors du dernier conseil municipal que la greffière, Caroline Dion, avait ciblé une vingtaine de citoyens qui ont voté à deux reprises.

Plus de 6800 personnes ont signé le registre pour annuler un règlement d'emprunt destiné à l'achat de bacs bruns pour la collecte de matière organique.

La Ville de Saguenay voulait attendre après la campagne électorale pour signaler la situation au DGEQ.