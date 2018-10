Le dépouillement judiciaire pour Memramcook-Tantramar devrait débuter mercredi à 9 h au palais de justice de Moncton et celui pour Saint-Jean-Havre à 10 h 30 au palais de justice de Saint-Jean. C'est ce qu'affirme, dans une déclaration écrite, la directrice générale des élections, Kim Poffenroth.

Élections Nouveau-Brunswick a livré tous les bulletins de vote enregistrés lors de ces élections, ainsi que tous les autres documents pertinents identifiés dans la convocation, aux palais de justice concernés.

Étant donné que ces affaires sont actuellement devant les tribunaux, Élections Nouveau-Brunswick ne fera aucun autre commentaire, peut-on lire dans la déclaration de Kim Poffenroth.

Qui gouverne le Nouveau-Brunswick actuellement?

Pendant que Brian Gallant et Blaine Higgs se disputent le pouvoir et que les élus sont pris dans des jeux de coulisses pour tenter de former le prochain gouvernement, qui s'occupe de vous?

Les affaires courantes comme la collecte des taxes ou le fonctionnement des ministères continuent de rouler grâce aux fonctionnaires, mais ces derniers ne peuvent pas donner leur aval à de grandes mesures, comme l'adoption d'un budget ou d'un projet de loi.

Ils travaillent sous la supervision de la greffière du Conseil exécutif, la plus haute fonctionnaire du gouvernement.

Le premier ministre Brian Gallant et ses ministres demeurent en poste, même ceux qui n’ont pas été réélus et qui ne sont plus députés. Il est cependant attendu qu’ils ne se mêlent pas trop des affaires du gouvernement, à moins d’une crise.

Lors de cet entre-deux, les fonctionnaires travaillent en vue de la transition vers le prochain gouvernement. Ce qui est particulier cette fois-ci, c’est qu’on ne sait pas vers quel gouvernement on doit faire cette transition.

Pour l'instant, les mandarins continuent d'appliquer les politiques des libéraux, du moins en théorie.

En pratique, des politologues croient que l'appareil gouvernemental tourne au ralenti et est en attente de directives.

Selon l’issue du marathon de négociations en cours à Fredericton pour former des alliances entre les partis, la direction que prendra l’appareil gouvernemental pourrait être bien différente.

L’incertitude se fait sentir dans la capitale, mais les citoyens ne devraient pas en ressentir les effets, d'autant plus que Brian Gallant a promis de rappeler la chambre avant le 23 octobre.