Cette nouvelle version a été conçue à la suite d’une consultation avec un comité d’intervenants et d’experts du domaine animalier.

Le vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent juge cette fois que le comité d’experts où il a siégé a été entendu par la Ville.

Il ne critique qu’un aspect du projet de règlement, celui qui stipule qu’un seul expert doit effectuer une évaluation médicale ou comportementale lorsqu’un chien est considéré dangereux.

Djanick Michaud recommande plutôt que la Ville ait recours à trois experts pour faire l’évaluation.