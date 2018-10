En octobre 2017, le gouvernement provincial avait annoncé son intention de diminuer la taille de la fonction publique de 8 %, soit 1200 emplois en trois ans. Or, le nouveau rapport annuel de la Commission de la fonction publique du Manitoba dévoile que ce chiffre était déjà atteint en mars 2018.

En effet, depuis la prise de pouvoir du gouvernement Pallister en 2016, le nombre d’employés de la fonction publique est passé de près de 14 900 à 13 700.

Le fait que le gouvernement semble avoir atteint son objectif plus tôt que prévu ne surprend pas le Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba (SEGM). Selon la présidente du SEGM, Michelle Gawronsky, les conséquences se font sentir chez les employés aux quatre coins de la province.

Début du graphique (passez à la fin) Présidente du Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba, Michelle Gawronsky, soutient que les employés à la grandeur de la province ressentent les conséquences de cette réduction. « En ce moment, deux Manitobains dans le secteur publique font le travail de quatre. » #rcmb pic.twitter.com/iOLebvndpA — Patrick Foucault (@PatFoucault) 2 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

« Ils ne savent plus où donner de la tête et les services comme le traitement des eaux et les inspections des infrastructures par exemple en sont affectés », lance la syndicaliste.

Je parle régulièrement à nos membres et ils me disent qu'ils sont constamment à court de personnel et qu'ils ont de nombreux problèmes. Michelle Gawronsky, présidente de la SEGM

La province maintient le cap

De son côté, le ministre des Finances, Scott Fielding, précise que le but est toujours de réduire de 8 % la taille de la fonction publique d'ici le 31 mars 2020, sans mentionner si les chiffres du rapport représentent l’atteinte de leur objectif.

Le ministre ajoute que le processus se fait par attrition, c'est-à-dire en ne pourvoyant pas des postes laissés vacants par des démissions ou des départs à la retraite.

Avec des informations de Patrick Foucault

Rapport 2017-2017 by Radio-Canada on Scribd