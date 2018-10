Voici une liste non exhaustive de leurs pouvoirs :

Stationnements

Parcs urbains

Ambulances

Cimetières

Centres communautaires

Musées

Police

Tourisme

Arénas

Bibliothèques

Eaux et égouts

Déchets et recyclage

Piscines

Transports en commun

Déneigement

Au Canada, les trois ordres de gouvernement — fédéral, provincial, municipal — sont inscrits dans la Loi constitutionnelle de 1867 qui énumère, grosso modo, leurs compétences.

L’éducation, la santé, certaines ressources naturelles et le Code de la route sont de compétence provinciale. Le gouvernement fédéral hérite entre autres des pêches, du transport des marchandises, des chemins de fer, du téléphone et des pipelines.

Les provinces et Ottawa partagent aussi certaines responsabilités. Il arrive que leurs champs de compétences se juxtaposent, et que les municipalités aussi aient un rôle à jouer. Par exemple, chacun finance des musées et s’occupe de tourisme.