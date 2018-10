Voyant que Sherbrooke était à sa portée, Québec solidaire a mis à contribution 400 bénévoles venus de partout en province pour faire monter la cote du parti dans la circonscription détenue par l'ancien ministre Luc Fortin et pour convaincre les gens à adhérer au programme.

Deux moments névralgiques ont également donné le ton à la campagne, dont le débat tenu à l'Université de Sherbrooke, estime Christine Labrie.

J'ai parlé d'environnement dans le mot de la fin et ç'a été un message vraiment très apprécié par les étudiants et qui a été relayé comme on n'aurait jamais imaginé sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 35 000 personnes qui ont vu cette vidéo-là , souligne-t-elle.

Un autre point tournant, ç'a été la diffusion d'un sondage qui confirmait que c'était une lutte à quatre à Sherbrooke, ce qu'on disait depuis plusieurs mois. De le voir confirmé par un sondage, ç'a fait en sorte que les gens ont commencé à nous prendre au sérieux , ajoute la nouvelle députée de Sherbrooke.

Les jeunes appelés aux urnes

Si la mobilisation a été généralisée dans la population, un effort particulier a aussi été fait auprès des jeunes voteurs. Une équipe électorale était sur place sur le campus universitaire, plusieurs bénévoles agissaient à titre d'ambassadeurs du programme de Québec solidaire auprès des étudiants et l'équipe a utilisé des moyens adaptés à la jeunesse pour les rejoindre comme les réseaux sociaux et des envois personnalisés.

On a eu une stratégie Facebook, on a eu une stratégie texto, on faisait signer des pétitions où on demandait aux gens s'ils voulaient voter pour nous et on leur demandait leur numéro de téléphone pour pouvoir les sortir voter , explique Julie Dionne, responsable du pointage pour Christine Labrie.

On a aussi envoyé une lettre à tous les jeunes électeurs. Tous les jeunes de 17 à 22 ans ont reçu une lettre adressée à leur nom personnel leur expliquant pourquoi c'était important pour leur génération d'aller voter , précise Mme Dionne.

On dit souvent que les jeunes, c'est la catégorie d'âge qui va moins voter, donc c'était ça notre grand défi : convaincre et donner une raison, un projet à ces gens là pour aller voter et je pense que ç'a bien fonctionné , note de son côté la responsable mobilisation, Gabrielle Arguin.