L'escouade centre-ville a été mise en place en juin 2014 à Val-d'Or. Elle est née à la suite de plusieurs années d'inquiétudes des commerçants et des élus en ce qui concerne la présence d'itinérants, principalement autochtones, au centre-ville de Val-d'Or.

Un des éléments déclencheurs a eu lieu en 2008, lors de l'apparition médiatique d'un commerçant dans les médias locaux, qui a sonné l'alarme et interpellé la Sûreté du Québec.

Un commerçant, via les journaux, communique des observations à l'effet qu'il voit des seringues, des condoms souillés, ou même être victime de vol, car il retrouve certains de ses items dans le campement temporaire près de la track de chemin de fer , a témoigné l'inspecteur pour la SQ et ancien capitaine pour le poste de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Jean-Pierre Pelletier.

De juin 2014, jusqu'à la fin de l'été 2015, la patrouille à pied avait donc pour but d'apaiser les craintes des commerçants et des élus valdoriens reliées à la présence d'itinérants autochtones au centre-ville et de limiter les appels de plaintes auprès de la police.

Par contre, devant le manque de ressources communautaires, les patrouilleurs distribuent des contraventions. Des communications internes de la SQ, lues devant la commission, démontrent que c'était la stratégie proposée pour limiter les méfaits. Pourquoi? , a insisté le procureur de la commission, Me Paul Crépeau.

Si je regarde votre plan à la fin de l'année 2014-2015, c'est purement répressif! C'est tickets, constats, arrestations, monter des dossiers, cour municipale, mandat d'emprisonnement... Me Paul Crépeau

L'agent qui a proposé la mise en place de la patrouille à pied et qui a proposé des mesures coercitives aux contrevenants, Jean-Raphaël Drolet, a dû se défendre.

La judiciarisation, on le sait que ce n'est pas la solution parfaite et la solution adaptée, mais à ce moment-là, on n'a pas d'autre chose , a-t-il répondu, en rappelant que l'escouade centre-ville effectuait aussi beaucoup de prévention dans son travail et que sa présence avait limité les appels et sécurisé la population.

Depuis 2017, le poste de police communautaire mixte autochtone a été mis en place et c'est cette instance, désormais, qui a pour but d'améliorer les interventions auprès des personnes itinérantes autochtones. Leur approche est davantage axée sur la réduction des méfaits et l'intervention sociale, est venue témoigner l'inspecteur-chef de la SQ, Ginette Séguin.

D'autres témoins de la SQ à venir

La Commission n'a pas fini de creuser les pratiques de la Sûreté du Québec à l'égard de la population vulnérable autochtone à Val-d'Or. Deux autres témoignages de policiers sur le sujet auront lieu d'ici la fin du mois.