Un texte de François Joly

Les élus albertains n'ont pas tardé à saluer l'élection de François Legault au terme de la soirée électorale de lundi. La première ministre, Rachel Notley, l'a félicité sur Twitter, tout comme le chef de l'opposition, Jason Kenney, qui s'est réjoui que le premier ministre désigné souhaite mettre fin à la dépendance du Québec aux transferts de péréquation.

Parmi la communauté francophone, la victoire de la Coalition avenir Québec a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et d’appréhension.

« C'est un petit peu pour ça qu'on a quitté le Québec, moi et ma famille. On était tannés des rengaines du PLQ et du PQ », raconte Stéphane Théorêt, qui s'est installé en Alberta en 2015.

Ce résident d'Airdrie fait partie des nombreux expatriés qui saluaient mardi l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle formation politique à Québec.

« C'était toujours du pareil au même, affirme Natalie Ouellet au sujet du Parti québécois et du Parti libéral du Québec. Ils nous ont laissés dans le trouble, alors on va vous redresser, on vous a mis dans le trouble, alors on va nous redresser, c'est toujours la même chose. » Cette résidente d’Edmonton espère que le changement promis par François Legault se concrétisera.

Pas un allié pour les francophones

Peu de Franco-Albertains s’attendent toutefois à trouver chez le nouveau premier ministre une oreille attentive aux préoccupations des communautés francophones.

« M. Legault ne savait même pas que le Nouveau-Brunswick était bilingue », se désole l’ancien candidat libéral Alex Bossé. Il souhaiterait que les citoyens s’impliquent davantage au sein des partis politiques pour avoir une réelle influence sur les décisions des gouvernements.

Le président de l'Association canadienne-française de l'Alberta, Marc Arnal, s’inquiète quant à lui des politiques de la CAQ en matière d’immigration. « Il y a deux façons de concevoir la diversité. Une, c'est l'inclusion, et l'autre, c'est l'exclusion... Et je pense qu'on s'en va vers l'exclusion, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la diversité et les communautés francophones en particulier. »

Marc Arnal est toutefois prêt à accorder le bénéfice du doute au premier ministre désigné. Il attendra notamment de voir la composition du nouveau cabinet. Il tend la main à François Legault et l’invite à reconstruire les ponts entre le Québec les francophones du reste du pays.

Les politiques d’immigration de François Legault pourraient par ailleurs influencer le nombre de francophones qui choisissent de s’installer en Alberta, selon l'ancien député néo-démocrate albertain Léo Piquette.

« On reçoit beaucoup d'immigrants qui ne sont pas satisfaits au Québec », explique-t-il. Si le nombre d’immigrants francophones qui choisissent le Québec augmente ou diminue, cela pourrait avoir des conséquences sur l’Alberta, selon lui.