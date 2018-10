Jacques Demers et Alexandre Cusson souhaitent que les promesses faites au cours de la campagne électorale se concrétisent, notamment en matière d'Internet haute vitesse, un service dont serait privés plus de 340 000 ménages au Québec.

Il y a eu des promesses de faites et la plus grosse pour nous, c'est l'Internet haute vitesse partout au Québec, mentionne le président de la FQM, Jacques Demers. C'est promis et il faut que ça se fasse rapidement pour toutes les raisons qu'on peut penser : pour les besoins de nos familles, la culture, mais aussi pour l'emploi et pour le résidentiel, parce que c'est rendu une façon de choisir nos maisons.

Jacques Demers promet aussi de s'assurer que le nouveau gouvernement du Québec fera les représentations nécessaires auprès du fédéral pour défendre adéquatement la gestion de l'offre. Il rappelle que 50 % de la production laitière canadienne est produite au Québec.

Le nouveau gouvernement de François Legault devra aussi négocier un nouveau pacte fiscal avec les municipalités du Québec. Ce nouveau contrat, qui vient à échéance le 31 décembre 2019, redéfinira entre autre les transferts financiers entre les deux paliers.

On a des enjeux de fiscalité. On a un an pour régler un nouveau pacte fiscal et M. Legault s'est engagé à plusieurs égards envers les municipalités au cour de la campagne électorale. On sera là pour s'assurer que ces engagements prennent forme. Alexandre Cusson, président de l'UMQ

Des chantiers à améliorer

Les employés du réseau de la santé espèrent quant à eux qu'un nouveau gouvernement permettra d'améliorer leurs conditions de travail et les soins donnés aux patients, indique l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Il y avait des impacts réels sur les services offerts à la population. Les gens l'ont vu et je pense qu'ils se sont exprimés à ce niveau. Je pense que la santé a été un enjeu majeur , estime le représentant syndical, Emmanuel Breton.

La Chambre de commerce de Sherbrooke souhaite de son côté voir le dossier de l'aéroport avancer, tout comme celui de la pénurie de main-d'oeuvre.