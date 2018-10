Avec les informations de Marie-Hélène Paquin

Jeudi dernier, la néodémocrate avait interpellé la Chambre des communes sur la situation du logement à prix modique en Abitibi-Témiscamingue.

Elle demandait au gouvernement de débloquer les fonds prévus pour sa stratégie sur le logement.

Mardi, les Libéraux ont voté contre la motion, mais Christine Moore n'abandonne pas son combat.

Les besoins sont criants, ils sont là depuis des années. On est dans une situation où, présentement, on vit un boom économique en Abitibi et le gouvernement de M. Trudeau n'est pas à la hauteur. Il y a de l'argent pour les logements et il choisit de ne pas le dépenser. Pendant ce temps-là, on a des familles qui n'ont pratiquement aucun accès aux HLM parce que la plupart ont été construits pour des personnes vieillissantes , affirme-t-elle.

Selon la députée, 500 personnes sont sur la liste d'attente pour accéder à une habitation à loyer modique (HLM).