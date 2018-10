Un texte de Gavin Boutroy

« Le projet a pour objectif de mieux comprendre pourquoi bon nombre de nouveaux arrivants ne se prévalent pas des services offerts par les organismes financés par IRCC », explique le chercheur principal et responsable du projet, l’économiste de l’USB Faïçal Zellama.

Le projet de recherche, précise-t-il, sera axé sur trois priorités distinctes, soit la formation linguistique, l’emploi et le bien-être et se penchera sur les nouveaux arrivants francophones et anglophones.

Il indique que cette étude cherche à répondre à des questions précises soulevées par une recherche précédente, dont les résultats ont été livrés à IRCC en février 2018.

« On a observé qu'un tiers seulement de nouveaux arrivants utilisent les services des organismes financés par le ministère de l’Immigration fédéral. Le deux tiers n’utilisent pas et ne demandent pas ces services », indique le chercheur.

La nouvelle étude cherchera donc à comprendre pourquoi la majorité des nouveaux arrivants ne font pas appel à ces services, puisque ceux qui le font « s’en sortent mieux en matière d’intégration », explique Faïçal Zellama.

« Masse critique » de chercheurs à l’USB

« Nos chercheurs s’intéressent aux questions liées à l’immigration en milieu minoritaire. En fait, il y a une masse critique de chercheurs ici à l’USB qui s’intéressent à cette immigration », affirme le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’USB, Peter Dorrington.

« On en est très fier parce que ça soutiendra un projet de recherche important, qui nous permettra de faire des recommandations au ministère quant à l’amélioration de la prestation de services. Et ce faisant, [l’USB] fera une contribution concrète et importante à l’accueil des immigrants francophones dans l’Ouest canadien », poursuit M. Dorrington.

Collaboration avec Montréal

L’équipe d'une quinzaine de personnes sera composée entre autres des chercheurs de l’USB : Anne Sechin, professeure à l’École de traduction; Patrick Noël, qui s’intéresse aux relations historiques entre la politique linguistique et la politique d’immigration au Canada; et Étienne Rivard, professeur de géographie humaine et culturelle.

Des professeurs-chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université Concordia qui se penchent sur l'immigration agiront aussi à titre de collaborateurs.

De plus, l’équipe de chercheurs bénéficie de l’appui de partenaires communautaires, dont Immigration Partnership Winnipeg, l’Accueil francophone, le Réseau en immigration francophone du Manitoba et la Division de l'éducation permanente de l'USB.

M. Zellama indique que les 489 418 $ d’IRCC financent l’étude jusqu’au 31 mars 2022, et que des discussions sont déjà en cours pour la prolonger d’une année.