La direction de l'école souhaite accueillir uniquement des élèves du programme sports-arts-études et ainsi délaisser le cheminement régulier.

« Comme parents, c’est le moment de nous mobiliser », explique Audrey Santerre-Crête, porte-parole d'un comité de citoyens qui s'oppose au changement de vocation.

« Le sports-arts-études, ce n’est pas accessible à toutes les familles. Il faut que notre enfant performe au plan académique, sportif et que les parents aient la poche bien creuse pour pouvoir aller inscrire leur enfant en payant des montants qui sont très élevés », ajoute Mme Santerre-Crête.

Audrey Santerre-Crête invite les parents du quartier à bien se faire entendre par les autorités.

La décision revient aux commissaires et quand ils vont décider, on espère qu’ils vont avoir bien entendu le message de la communauté et des parents. Audrey Santerre-Crête, porte-parole d'un comité de citoyens

Plusieurs facteurs

Le coordonnateur du programme sports-arts-études de l'école, Danny Bell, dit pour sa part bien comprendre le point de vue des parents qui s’opposent à ce changement de statut.

Il estime toutefois que la proximité n’est pas le principal argument quand vient le temps de faire le choix d’une école.

Selon lui, l’accès à un programme intéressant et varié sur le plan des activités parascolaires doit être pris en compte.

Présentement, comme le nombre d’élèves des secteurs général et adaptation est peu élevé à l’École Cardinal-Roy, il est difficile de bien les servir à ce chapitre.

« Si ces élèves-là sont rassemblés dans une école où il y a six ou sept classes de secondaire 1, plutôt que deux petites de 18 élèves, c’est plus facile pour eux d’avoir accès à des activités parascolaires intéressantes et stimulantes. »

« Cette année, on se demande encore si on va avoir assez de joueurs pour faire une équipe de basketball dans le secteur général. Il y a six ou sept inscriptions. On gratte pour convaincre des jeunes de faire partie de l’équipe. »

Développer le plein potentiel

Danny Bell est d’avis que cette réorganisation est nécessaire pour permettre le développement du programme sport-études, qui compte aujourd'hui 750 élèves dans 37 disciplines sportives et artistiques.

Bien qu’elle ait ajouté le golf et la natation à sa liste cette année, l’École Cardinal-Roy se dit contrainte de freiner l’essor de certaines disciplines et l'enthousiasme de ses entraîneurs qui aimeraient ajouter d’autres étudiants-athlètes au sein de leurs groupes.

« Tous les entraîneurs aimeraient avoir le plus d’athlètes possible dans leurs programmes, explique Danny Bell. Présentement, on est limité par le nombre de places à l’école, alors on essaye d’y aller de façon équitable entre l’entraîneur de hockey, celui de soccer, de patinage de vitesse, de plongeon. »

Danny Bell est convaincu que les écoles Vanier, de la Cité ou même Brébeuf, situées au centre-ville et non loin de l’École Cardinal-Roy, pourraient recevoir adéquatement les élèves qui ne font pas partie du programme sport-études.

Il croit que cette solution permettrait en bout de ligne à chaque enfant de développer son plein potentiel.

La décision quant au changement de vocation de l'école sera prise d'ici la fin du mois d'octobre.