En Nouvelle-Écosse, le salaire minimum s’élève à 11 $ de l’heure. Les travailleurs comptant moins de trois mois d’expérience touchent au minimum 10,50 $. La province maritime est reléguée au dernier rang à ce chapitre, une augmentation de 10 cents ayant fait passer le salaire minimum à 11,06 $ l’heure en Saskatchewan, lundi.

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi sur le campus de l’Université Dalhousie, à Halifax, pour réclamer que la Nouvelle-Écosse suive l'exemple de l’Alberta, où le salaire minimum a augmenté de 47 % en trois ans pour atteindre 15 $ l’heure et devenir le plus élevé au Canada le 1er octobre.

En Ontario, le taux horaire minimal est de 14 $ depuis quelques mois.

On voit dans ces provinces que l'utilisation des banques alimentaires a commencé à diminuer , soutient Aidan McNally, la présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiantes en Nouvelle-Écosse. On voit la connexion entre les deux. Alors, ici en Nouvelle-Écosse, vraiment, on peut le faire.

Le secteur privé offre un autre son de cloche

Si le salaire minimum montait à 15 $, disons l'année prochaine, à l'échelle de l'Atlantique, ça va coûter cher. Ça va coûter 378 millions au secteur privé , affirme Louis-Philippe Gauthier, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Alors, l'argent, il va venir de quelque part, il va venir des entreprises, il va venir des consommateurs , poursuit celui qui est directeur des affaires provinciales pour le Nouveau-Brunswick à la FCEI. Une fois que les entreprises ne seront plus en mesure d'accommoder, ça va rendre l'embauche de certains types de travailleurs plus difficile.

M. Gauthier s’oppose à une augmentation trop soudaine du salaire minimum, et prône plutôt des allégements fiscaux pour aider les travailleurs dans le besoin.

Des études sur la hausse du salaire minimum

Une récente étude ne corrobore pas certains scénarios plus alarmistes. Les résultats publiés le mois dernier par le Center on Wage and Employment Dynamics de l’Université de Californie à Berkeley fait état d’une plus forte croissance du secteur privé dans six villes qui ont été parmi les premières aux États-Unis à hausser leur salaire minimum au-dessus des 10 $ l’heure, c’est-à-dire Chicago, Oakland, San Francisco, San Jose, Seattle et le District de Columbia.

En revanche, une étude de l'Université de Washington croit déceler un lien entre la hausse du salaire minimum et une baisse des heures travaillées.

Si on veut échapper à la pauvreté comme région, comme province , il faut hausser le salaire minimum, affirme Darius Mirshahi, un militant des droits des travailleurs qui a pris la parole lors du rassemblement de mardi à l’Université Dalhousie. Un salaire minimum de 11 $ par heure, ça perpétue la pauvreté , soutient-il.

