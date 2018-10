Le reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Même si cette séance est intense, tout le monde est heureux, même Aries! Peu connus en Saskatchewan, les adeptes de ces sports de protection, comme Vanessa Durand, aimeraient que ceux-ci gagnent en popularité.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Vanessa Durand et son chien Aries

Tous les dimanches, la Fransaskoise de 25 ans prend la route depuis Saskatoon avec son chien Aries. Ensemble, ils se rendent au centre d’entraînement Arsenal K9, à MacDowall, près de Prince Albert.

Les sports canins de protection sont davantage connus en Europe qu'au Canada. Il y a différentes variantes, comme le ring français, le mondioring et le Schutzhund. Les entraînements incluent des épreuves telles que le saut, l’obéissance et la morsure.

Vanessa Durand a toujours été intéressée par les prouesses canines, mais ce n’est que l’an passé qu’elle a acheté un chien bien spécial, Aries. Ce dernier a les sports canins dans le sang puisqu'il vient d'une lignée de champions européens.

Maintenant, elle est devenue accro à ces rendez-vous hebdomadaires et elle a de grands espoirs pour Aries, un chien facile à dresser, me confie-t-elle.

Je suis tombée en amour avec ce sport. C'est spécial de voir ce que tu es capable de faire avec un chien. Vanessa Durand

Jason Arsenault et son chien Bacco. Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

Jason Arsenault, le propriétaire d’Arsenal K9, est un professionnel en dressage de chiens. L’an dernier, il a suivi une formation spéciale en Caroline du Nord sur les sports canins de protection.

Chaque dimanche, c'est lui qui enseigne aux participants les rudiments de ces différents sports.

Le dresseur explique qu’il y a une grande différence entre un chien de protection et un chien qui fait des sports de protection. Dans les sports canins de protection, les chiens sont concentrés sur des pièces d’équipement et non sur la personne.

« Ceux qui ne connaissent pas le sport pensent que c’est violent, mais ça ne l’est vraiment pas. Il y a une différence entre le sport de protection et un chien de protection professionnel », précise-t-il.

Son chien Bacco bénéficie évidemment des connaissances de son maître. Le chien chevronné, âgé de deux ans, écoute son maître et suit chaque commande parfaitement.

Jason adore voir les chiens se développer. Il croit que le chien de Vanessa, Aries, a beaucoup de potentiel.

Vanessa Durand possède trois chiens à la maison, mais Aries est le seul à s'adonner aux sports de protection. (De g. à d.) Aries, Sly et Echo Photo : Vanessa Durand

« Les bergers belges sont une race de chien vraiment intelligente, ils apprennent vraiment vite », affirme Vanessa.

Cette dernière a la ferme intention de continuer à participer à ce type de sports avec son chien.

Elle caresse même le rêve de pouvoir, un jour, élever plusieurs bergers belges et d’avoir sa propre école de dressage de chiens.