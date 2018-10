Un texte de Camille Martel

Le programme des infirmières examinatrices des cas d'agressions sexuelles permet d'effectuer des examens professionnels qui comportent un aspect médical, mais aussi légal.

L'infirmière cherche à recueillir des informations qui pourraient être utilisées par la police dans l'éventualité où la victime décide de porter plainte.

Elle recueille donc des échantillons d’ADN, procède à un test de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et fait un examen pour déceler toute autre blessure. L'infirmière est à la recherche de toutes traces de sperme, de sang et de salive par exemple.

Les échantillons sont ensuite mis dans une trousse et peuvent être remis à la police s'il y a lieu.

Des régions non desservies

Ce programme n'est pas offert dans tous les hôpitaux au Nouveau-Brunswick. Au sein du Réseau de santé Vitalité, le programme est implanté à Edmundston, Grand-Sault, Tracadie, Saint-Quentin, Campbellton, Bathurst et Caraquet.

Ceux qui ne se trouvent pas dans ces régions et qui veulent avoir accès au service doivent donc faire jusqu’à une heure et demie de route pour se rendre dans un de ces hôpitaux.

Les victimes trouvent ça difficile , affirme Roxane Paquet, coordonnatrice provinciale des programmes des infirmières examinatrices des cas d'agression sexuelle.

Roxane Paquet, coordonnatrice provinciale des programmes des infirmières examinatrices des cas d'agression sexuelle. Photo : Radio-Canada

Ça peut décourager des victimes de se déplacer. Roxane Paquet, coordonnatrice provinciale des programmes des infirmières examinatrices des cas d'agression sexuelle

C’est sûr que la victime vient de vivre un traumatisme donc évidemment elle veut parler à quelqu’un. En plus, il faut vite leur donner certaines indications, comme éviter de se laver, prendre une douche ou se brosser les dents , ajoute-t-elle, en précisant que la qualité des échantillons diminue avec le temps.

Quand on ouvre un programme dans une zone où il n'y en avait pas, on voit les chiffres augmenter, pas nécessairement parce qu’il y a plus de violence sexuelle, mais parce qu’il y a un endroit proche de chez eux qui offre des services , indique la coordonnatrice qui aimerait voir le programme offert à l'échelle de la province.

Fait intéressant, le service n'est pas offert au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, puisque c’est l’hôpital de Moncton qui s’en charge. Du côté du Réseau de Santé Horizon, les distances peuvent être plus importantes. L'île de Grand Manan, par exemple, n'a pas ce service même si elle est isolée du continent.