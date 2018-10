Actuellement, les travailleurs mettent la dernière main aux travaux d’aménagement destinés à accueillir un restaurant de la chaîne Boston Pizza, dont l’ouverture est prévue au début du mois prochain.

Une fois ces travaux terminés, d’autres travailleurs de la construction prendront leur place afin de construire une nouvelle annexe qui abritera la piscine intérieure qui remplacera la piscine extérieure.

L'ouverture du restaurant Boston Pizza de l'hôtel Delta aura lieu en novembre Photo : Radio-Canada

Nous étions le seul hôtel d’importance à Saguenay qui n’avait pas sa piscine intérieure , admet Laval Boulianne, qui compte bien voir la situation corrigée d’ici quelques mois.

À eux seuls, ces deux projets représentent 3 millions de dollars d’investissements.

Attirer les grands congrès

Mais le projet le plus important pour l’homme d’affaires, c’est celui d’augmenter le nombre de chambres. L’hôtel en compte actuellement 160. Il s’agirait d’en ajouter 60 autres afin de pouvoir accueillir les grands congrès.

Laval Boulianne, copropriétaire de l'hôtel Delta de Jonquière Photo : Radio-Canada

Le centre de congrès a déjà la capacité nécessaire pour accueillir les grands événements, mais on se rend compte qu’il faut aussi avoir la capacité de loger les visiteurs qui participent à ces congrès , précise Laval Boulianne.

L’an dernier, une quinzaine d’organisations de l’extérieur de la région ont tenu leur congrès au Delta, mais l’homme d’affaires estime qu’il pourrait y en avoir plus.

Oui, on en échappe, mais, regardez, c’est quand on sollicite qu’on voit plus ce qui nous manque et on s’aperçoit que le nombre de chambres à un impact important.

Pour cette nouvelle construction, dont le coût pourrait atteindre les 3 millions et demi de dollars, M. Boulianne se donne de 24 à 36 mois pour lancer les travaux.

À 71 ans, il admet que ces projets l’enthousiasment encore, rappelant que l’acquisition de l’hôtel lui avait demandé plus de deux ans de négociations parfois difficiles.